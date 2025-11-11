Convocan a artesanos a postularse en la Feria Nacional de Artesanía 2025 que se realizará en la Galería de Arte Nacional 🗓

La Red de Arte y Corazón Artesano anuncian la 6.ª Feria Nacional de Artesanía 2025, bajo el lema “Arte, Utilidad y Memoria”. La misma se realizará en la Galería de Arte Nacional, en Caracas, entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025, de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Este encuentro, el más esperado del sector “Hecho a Mano”, se establecerá nuevamente como el espacio central para materializar la identidad afirmativa venezolana. Durante ocho días, los saberes y haceres del oficio artesanal, provenientes de cada rincón del país, se darán cita en un solo lugar para celebrar la creación y la tradición nacional.

Ejes temáticos que inspiran la edición 2025

La sexta edición de la Feria estará inspirada en temas de profundo valor cultural, ecológico e identitario:

Bicentenario del Decreto de Chuquisaca (1825): Se rendirá un homenaje al pensamiento ecológico del Libertador Simón Bolívar.

Arte, Utilidad y Memoria: Se explorará la artesanía como una expresión estética, funcional y fundamental para la identidad colectiva.

La Navidad y la Artesanía: La celebración como espacio de encuentro, tradición y creación.

Artesanía Verde: Enfoque en la innovación y la conciencia ecológica en el oficio.

Manos que Construyen Soberanía: La artesanía como un pilar de paz e identidad nacional.

Cómo participar en la postulación

Se invita a artesanos y artesanas de toda Venezuela a postularse para participar en esta gran celebración de la artesanía nacional. El proceso de preinscripción es sencillo y completamente digital:

1. Preinscripción y envío de propuesta:

PASO 1: Del 10 al 17 de noviembre, los interesados deberán completar el formulario de preinscripción en línea, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/PSXVHVGYMNdQydYM6. El enlace estará publicado en el perfil oficial de la institución.

PASO 2: Propuesta creativa: Prepara un archivo en PDF que contenga: 5 fotografías representativas de tus piezas o trabajos (donde se vean claramente el tipo de pieza y los materiales) sin olvidar los datos personales completos.

2. Selección y notificación

Del 17 al 18 de noviembre: El Comité Organizador revisará y evaluará las propuestas (calidad, contenido, experiencia, etc.)

Del 18 al 20 de noviembre: Se notificará a los seleccionados para formalizar y confirmar su inscripción en la Feria Artesanal 2025.

IMPORTANTE: El formulario debe ser llenado adecuadamente en todas sus preguntas. El link de postulación estará disponible solo hasta el 17 de noviembre. ¡Artesanos y artesanas están convocados a postularse y participar en esta gran celebración!