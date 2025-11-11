Convocan a artesanos a postularse en la Feria Nacional de Artesanía 2025 que se realizará en la Galería de Arte Nacional 🗓

 • 0 Comentarios

La Red de Arte y Corazón Artesano anuncian la 6.ª Feria Nacional de Artesanía 2025, bajo el lema “Arte, Utilidad y Memoria”. La misma se realizará en la Galería de Arte Nacional, en Caracas, entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025, de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Este encuentro, el más esperado del sector “Hecho a Mano”, se establecerá nuevamente como el espacio central para materializar la identidad afirmativa venezolana. Durante ocho días, los saberes y haceres del oficio artesanal, provenientes de cada rincón del país, se darán cita en un solo lugar para celebrar la creación y la tradición nacional.

Ejes temáticos que inspiran la edición 2025

La sexta edición de la Feria estará inspirada en temas de profundo valor cultural, ecológico e identitario:

  • Bicentenario del Decreto de Chuquisaca (1825): Se rendirá un homenaje al pensamiento ecológico del Libertador Simón Bolívar.
  • Arte, Utilidad y Memoria: Se explorará la artesanía como una expresión estética, funcional y fundamental para la identidad colectiva.
  • La Navidad y la Artesanía: La celebración como espacio de encuentro, tradición y creación.
  • Artesanía Verde: Enfoque en la innovación y la conciencia ecológica en el oficio.
  • Manos que Construyen Soberanía: La artesanía como un pilar de paz e identidad nacional.

Cómo participar en la postulación

Se invita a artesanos y artesanas de toda Venezuela a postularse para participar en esta gran celebración de la artesanía nacional. El proceso de preinscripción es sencillo y completamente digital:

1. Preinscripción y envío de propuesta:

  • PASO 1: Del 10 al 17 de noviembre, los interesados deberán completar el formulario de preinscripción en línea, disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/PSXVHVGYMNdQydYM6. El enlace estará publicado en el perfil oficial de la institución.
  • PASO 2: Propuesta creativa: Prepara un archivo en PDF que contenga: 5 fotografías representativas de tus piezas o trabajos (donde se vean claramente el tipo de pieza y los materiales) sin olvidar los datos personales completos.

2. Selección y notificación

  • Del 17 al 18 de noviembre: El Comité Organizador revisará y evaluará las propuestas (calidad, contenido, experiencia, etc.)
  • Del 18 al 20 de noviembre: Se notificará a los seleccionados para formalizar y confirmar su inscripción en la Feria Artesanal 2025.

IMPORTANTE: El formulario debe ser llenado adecuadamente en todas sus preguntas. El link de postulación estará disponible solo hasta el 17 de noviembre. ¡Artesanos y artesanas están convocados a postularse y participar en esta gran celebración!

Del lunes 10 al lunes 17 de noviembre de 2025
Convocatorias Noticias

Élida Salazar presentó su libro “Asalto armado al Museo de Bellas Artes”

noviembre 10, 2025

Museo de Arte Contemporáneo expone "La Guerra contra la Verdad": Homenaje a periodistas de Gaza (+Fotos)

noviembre 6, 2025

Inaugurada la Expo Maradona "Diego Vive" en la Galería de Arte Nacional

octubre 24, 2025

Más de 100 artesanos participaron en ciclo de talleres “Hecho en Venezuela a Mano”

septiembre 23, 2025

Fundación Museos Nacionales celebró los 84 años del nacimiento de la artista Elsa Morales (+Fotos)

septiembre 17, 2025

Invitan a disfrutar de la gastronomía indígena en la Galería de Arte Nacional

agosto 21, 2025

Museos de Caracas darán talleres gratis en vacaciones

agosto 1, 2025

El Museo de Bellas Artes se unió a la celebración de los 20 años de Telesur

julio 28, 2025

Museo Arturo Michelena abrió la exposición educativa “Arte, formas y trazos”

julio 28, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios