Gobierno venezolano: Designación del inexistente Cartel de los Soles como organización terrorista busca justificar intervención militar

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes la designación del denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos, y reiteró que el mismo es inexistente. En un comunicado de la cancillería de Venezuela, apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una “vil mentira” y una “ridícula patraña” para justificar así una intervención “ilegítima e ilegal” contra Venezuela, “bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen”.

“Resulta necio que el Gobierno venezolano pierda parte de su valioso tiempo de gobernar para tener que responder a estas infamias y calumnias. Afortunadamente, el pueblo venezolano está más unido y cohesionado que nunca, atendiendo la vida nacional en todas sus dimensiones y encaminado en las festividades navideñas”, agregó el comunicado. A su juicio, esta nueva “maniobra” de Estados Unidos fracasará como las “recurrentes agresiones” anteriores.

El supuesto Cartel de los Soles

El secretario de Estado estadounidense, el derechista radical Marco Rubio, adelantó el pasado 16 de noviembre la designación, a partir de este lunes 24, del supuesto Cartel de los Soles como “grupo terrorista extranjero” (FTO).

Si bien el gobierno estadounidense vincula esta organización a la cúpula del Ejército y del Gobierno venezolano, la realidad es que de la misma se conoce muy poco. Una organización con dicho nombre fue denunciada por periodistas en los años 1990, mucho antes del ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999, y de Nicolás Maduro en 2013.

De hecho, la Administración de Control de Drogas (DEA) nunca llegó a oficializar investigaciones sobre el supuesto Cartel de los Soles hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump. Pero nunca se ha difundido estructura alguna del supuesto cartel, como sí existe con muchos otros carteles del narcotráfico existentes en México o Colombia, por lo que muchos opinan que es sólo una excusa para justificar una invasión militar.

Organizaciones internacionales señalan que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos se efectúa, en su mayor parte, a través del océano Pacífico.

Presión contra Venezuela

La designación forma parte de las medidas de presión que el gobierno estadounidense ejerce contra Venezuela, que iniciaron en el mes de agosto, como parte de una supuesta operación para luchar contra los carteles de drogas. Esa operación ha incluido el ataque a lanchas que supuestamente transportaban estupefacientes, las cuales fueron bombardeadas por militares estadounidenses sin detenerlas ni inspeccionarlas primero, lo que muchos políticos y ONGs dentro y fuera de Estados Unidos califican como violación de derechos humanos y de tratados internacionales.

Según medios de comunicación, se han hundido 20 embarcaciones y han muerto 75 personas, aunque parte de las actividades se han realizado también en el océano Pacífico, lejos de las costas de Venezuela. Los gobierno de países como Colombia y México también han emitido fuertes protestas por estas actuaciones.

Horas antes del 24 de noviembre, el gobierno estadounidense también emitió alertas a las líneas aéreas que vuelvan desde, hacia o a través de Venezuela, advirtiendo de posibles maniobras militares, lo que causó que varias de ellas suspendieran vuelos desde y hacia el país. Otras, en cambio, vuelvan con total normalidad.