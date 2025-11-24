Voces Risueñas de Carayaca celebra 75 años de trayectoria y anuncia su concierto “Fiesta de navidad” 🗓

Este lunes 24 de noviembre, integrantes de la agrupación de música tradicional “Voces Risueñas de Carayaca” visitaron el noticiero “Cultura al Día” para conversar sobre su próximo concierto “Fiesta de Navidad”, el cual se realizará en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en el Teatro Municipal de Caracas y en Carayaca, estado la Guaira.

Texto: Alba Ciudad (Oriana Chirinos) / Fotos: Juan Cano

Escuche la entrevista:

La directora musical de Las Voces, Loreley Pérez, explicó que condensar 75 años de trabajo ininterrumpido en un repertorio representativo, con casi 400 aguinaldos y parrandas, fue un reto que resolvió dividiendo la historia en tres momentos: primero, los fundadores mostrados a través de videos y una narrativa musical y visual; segundo, la segunda generación que, tras una investigación profunda y la adaptación al contexto histórico, aprendió de otras celebraciones; y por último, la tercera generación, que integra la trayectoria de los hijos de los fundadores, ofreciendo una visión completa del legado de la agrupación.

Por su parte, Lorel Rodríguez, integrante de la tercera generación, conversó sobre el concierto “Fiesta de Navidad”, “un concierto que resume un poco la historia de la agrupación, desde su fundación en 1950 hasta ahora, con un repertorio muy variado. Una historia musical, un recuento musical”. También comentó que, estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, bajo la batuta del maestro Miguel Pineda y del polifónico Adelis Freites, junto a otros invitados que irán anunciando los siguientes días.

Asimismo, Eleazar “Tito” Romero, integrante de la segunda generación de la agrupación, comentó que el sincretismo en su música, que integra elementos africanos, indígenas e hispanos, “es parte del pueblo como tal. El estado La Guaira es una mezcla de culturas en la cotidianidad, a pesar del bombardeo que existe por la redes sociales de otro tipo de música. Sobre todo la parroquia Carayaca. Y podemos decir que la génesis de las Voces Risueñas está intrínseca en esa transculturización”.

“Fiesta de Navidad” se presentará en el Aula Magna de la UCV el 7 de diciembre a las 3:00 pm, en el Teatro Municipal de Caracas el 13 de diciembre a las 5:00 pm y en el pueblo de Carayaca el 14 de diciembre.

