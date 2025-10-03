Manifestaciones globales exigen liberación de activistas de la Flotilla Global Sumud

La detención en aguas internacionales, arbitraria y sin respaldo legal, de los integrantes de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla, provocó protestas en varias ciudades del mundo. Miles de ciudadanos salieron a las calles en urbes europeas, africanas, de Asia, latinoamericanas y Australia, protestaron por el ataque a embarcaciones civiles, el secuestro de los activistas y por el fin del genocidio en Gaza.

Texto: Telesur

Medio centenar de embarcaciones con 500 voluntarios de más de 40 países, surcaron el Mediterráneo durante más de un mes, intentando entrar a Gaza para entregar ayuda humanitaria. Todas fueron finalmente interceptadas, aunque al menos una logró llegar a aguas gazatíes, siendo interceptada antes de llegar a sus costas.

Los manifestantes denuncian que, desde octubre de 2023, Israel ha asesinado a casi 66.000 palestinos.

A través de un comunicado, la delegación de la Flotilla refirió que «tras la interceptación ilegal por parte de las fuerzas navales de ocupación israelíes de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud —un convoy pacífico y no violento que transportaba alimentos, fórmula infantil, medicamentos y voluntarios de 47 países a Gaza—, cientos de participantes fueron secuestrados».

De igual manera, alegaron que los atacaran con cañones de agua, los rociaran con agua contaminada y les bloquearan sistemáticamente las comunicaciones, en nuevos actos de agresión contra civiles desarmados.

Este jueves, 2 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al Gobierno de Israel la liberación inmediata de los tres connacionales arrestados ilegalmente mientras intentaban llevar alimentos a la Franja de Gaza.









En la Plaza de la Encarnación, en Sevilla, los manifestantes denunciaron el genocidio, y acompañaron las protestas que, desde la noche del miércoles, se generaron en varias ciudades del país. Exigieron el regreso con vida de los activistas.