Manifestaciones globales exigen liberación de activistas de la Flotilla Global Sumud

 • 0 Comentarios

En Italia, se organiza un paro general en solidaridad con la flotilla y con la población civil de Gaza. En tanto, miles de manifestantes salieron a las calles desde que se conoció la intercepción a la flotilla, tras varias denuncias de hostigamiento. Foto: EFE

La detención en aguas internacionales, arbitraria y sin respaldo legal, de los integrantes de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla, provocó protestas en varias ciudades del mundo.  Miles de ciudadanos salieron a las calles en urbes europeas, africanas, de Asia, latinoamericanas y Australia, protestaron por el ataque a embarcaciones civiles, el secuestro de los activistas y por el fin del genocidio en Gaza.

Texto: Telesur

Medio centenar de embarcaciones con 500 voluntarios de más de 40 países, surcaron el Mediterráneo durante más de un mes, intentando entrar a Gaza para entregar ayuda humanitaria. Todas fueron finalmente interceptadas, aunque al menos una logró llegar a aguas gazatíes, siendo interceptada antes de llegar a sus costas.

Manifestantes mexicanos exigen liberación de tres de sus connacionales secuestrados por Israel. Foto: EFE

Manifestantes se movilizaron en Brasilia para defender al pueblo palestino. Foto: EFE

En el gigante sudamericano exigen el fin de la destrucción en Gaza, la liberación de los detenidos y el cese del desplazamiento forzado a que están sometidos los habitantes de Gaza. Foto: EFE

Los manifestantes denuncian que, desde octubre de 2023, Israel ha asesinado a casi 66.000 palestinos.

A través de un comunicado, la delegación de la Flotilla refirió que «tras la interceptación ilegal por parte de las fuerzas navales de ocupación israelíes de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud —un convoy pacífico y no violento que transportaba alimentos, fórmula infantil, medicamentos y voluntarios de 47 países a Gaza—, cientos de participantes fueron secuestrados».

De igual manera, alegaron que los atacaran con cañones de agua, los rociaran con agua contaminada y les bloquearan sistemáticamente las comunicaciones, en nuevos actos de agresión contra civiles desarmados.

En México, los asistentes a la concentración pidieron una acción contundente de su gobierno en rechazo a Tel-Aviv. Foto: EFE

Este jueves, 2 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió al Gobierno de Israel la liberación inmediata de los tres connacionales arrestados ilegalmente mientras intentaban llevar alimentos a la Franja de Gaza.




En la Plaza de la Encarnación, en Sevilla, los manifestantes denunciaron el genocidio, y acompañaron las protestas que, desde la noche del miércoles, se generaron en varias ciudades del país. Exigieron el regreso con vida de los activistas.

Unos 4.000 españoles se concentraron en rechazo al gobierno de Benjamín Netanyahu, con pancartas con lemas como ‘O el genocidio se acaba o el mundo se para’ o ‘Abajo el estado de Israel’. Foto: EFE

También en la plaza de las Drassanes de Barcelona, se escucharon cánticos contra el genocidio de Israel, una manifestación convocada tras el asalto a la flotilla humanitaria. Foto: EFE

Manifestantes en apoyo a la Flotilla Sumud, frente al Consulado de Israel en Atlanta, Georgia, reclamaron al gobierno de Estados Unidos que cese la ayuda a Israel. Foto: EFE

Protestas en Zürich, Suiza, exigen la liberación de los activistas, quienes fueron secuestrados por Israel después de atravesar el Mediterráneo desde puertos de España, Túnez e Italia para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Foto: EFE

Temas:

Publicado por Luigino Bracci

Venezuela condena "acto de piratería" de Israel contra Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza

octubre 1, 2025

Gustavo Petro ordena la salida de la delegación diplomática de Israel en Colombia tras ataque a la Flotilla Sumud

octubre 1, 2025

Flotilla humanitaria fue interceptada por Israel cerca de las aguas territoriales de Gaza

octubre 1, 2025

Barcos de Flotilla Global Sumud, atacados con “múltiples drones” rumbo a Gaza

septiembre 23, 2025

Protestas masivas pro-Palestina en Madrid obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclística a España

septiembre 14, 2025

Global Sumud Flotilla zarpa desde Barcelona para visibilizar la tragedia en Gaza

agosto 31, 2025

Al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas, en un doble ataque de Israel contra un hospital en Gaza

agosto 25, 2025

Hambruna en Gaza: 28 niños mueren cada día por hambre y bombardeos de Israel

agosto 5, 2025

Genocidio sin pausa: Ya son más de 60 mil los muertos en Gaza

julio 29, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios