Avanza filmación de “Romeo y Julieta”, dirigida por Álvaro Cáceres

La película venezolana Romeo y Julieta dirigida por Álvaro Cáceres, culmina con éxito su primera semana de rodaje. Caracas y La Guaira, con sus hermosos paisajes, han sido escenario para esta nueva propuesta cinematográfica.

Texto y fotos: Nota de prensa

Es un Shakespeare “a la criolla” que desde ya se asegura un sitial en la historia de nuestro cine. Protagonizada por dos talentosos jóvenes, Mariangela Noguera y Fabian Pinto, cuenta con un elenco de de probadas figuras en las que destacan Rafael Gil, Irabe Seguias, Jariana Armas, Rubén León, Somar Toro, Margaret Aliendres, Marco Suniaga, Martín Patric, David Olaves, Moises Berroterán y Andres Moros, entre otros.

Cada jefatura lleva consigo la impronta de grandes, profesionales como Gabriela Montilla en la dirección de Arte, junto a Leoncio Leon Padilla en vestuario. La fotografía está a cargo de Juan Cova y Victoria Telleria. En la asistencia de dirección trabajan Samantha Gil y Claudimar Guzmán. El casting es de Jericó Montilla, Irabé Seguías y Luis Silva Castillo. Acting Coach: Jericó Montilla.

La música es de Manuel Barrios y el guion es de Carlos Tabares y Álvaro Cáceres.

La producción general está a cargo de Vladimir Sosa Sarabia junto a su equipo: Mariana Canelones y Genesis Canelones Urbina.

Esta película es una coproducción de Albatros Films, Humana Cine, Fundación Villa del Cine y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Caracas y la Alcaldía del municipio Vargas, del Estado La Guaira. Es parte del Programa “Aprender Haciendo” del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC).