Obra “Raíz y Vuelo: Un joropo en el tiempo” fue estrenada en la Hacienda Ibarra por la Compañía Nacional de Danza (+Fotos)

Este viernes 03 de octubre, la Compañía Nacional de Danza (CND), estrenó en la Hacienda Ibarra, Casa Cultural, ubicada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), el espectáculo “Raíz y Vuelo: Un joropo en el tiempo”, un merecido homenaje al joropo venezolano en sus diferentes variantes.

Prensa MPPC (Texto: Ulises Briceño / Fotos: Bernardo Suárez)

La directora de la Compañía Nacional de Danza, Anaisa Castillo, describió la obra como un recorrido inmersivo por diferentes espacios donde el público se encuentra con una auténtica fiesta de joropo. El espectáculo integra seis tipos fundamentales de este baile tradicional: jorconiao, central, oriental, guaribero, andino y llanero.

“La parte coreográfica es un trabajo colaborativo entre distintos coreógrafos, bailarines y bailadoras de la Compañía Nacional de Danza,” indicó Castillo, destacando la participación del investigador y bailador de danzas tradicionales Félix Batista en la puesta en escena. Una de las particularidades de la obra es que el público es invitado a participar activamente en el recorrido junto a los artistas.

Por su parte, Oscar Lista, director musical del espectáculo, subrayó que la puesta en escena abarca un “inmenso” recorrido musical a través del joropo venezolano, cuya tradición incluye hasta nueve formas diferentes, siendo el joropo llanero uno de los más conocidos.

Lista detalló el viaje dancístico y musical que se ofrece: la ruta se inicia con el joropo jorconiao, propio de Cojedes y Carabobo, y continúa con el joropo tuyero (central) acompañado por el arpa; a esto le sigue un paseo por la fulía y el galerón oriental, que da paso al joropo guaribero, donde el público aprecia “un baile trancao bien sabroso.” Finalmente, el viaje culmina con un joropo caracoliao y un baile de Santo Domingo de la región andina, un encuentro de tonadas, para llegar al icónico joropo llanero.

Ante la gran aceptación del público en el estreno, el director musical extendió la invitación a las próximas funciones: sábado 04 de octubre a las 06:00 p.m., y el domingo 05 de octubre a las 05:00 p.m.

Paralelamente, Juan Montoya, cultor y maestro del baile, exaltó que “los bailarines hacen un paseo por todas las variantes del joropo baile tradicional, rumbo a ser declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.”

Montoya enfatizó que este trabajo es el resultado de años de investigación de campo, conviviendo con maestros y cultores en los diferentes estados para traer sus manifestaciones y tradiciones a la escena. “Venezuela es cultura. Venezuela es joropo,” sentenció.

Del mismo modo, la maestra repertorista de la Compañía, Ledy Pinera, resaltó que el objetivo es que el espectador viva de cerca todo lo que involucra el baile del joropo en su diversidad regional, reconfirmando los seis joropos centrales de la representación.