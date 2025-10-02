Venezuela celebra el Día Nacional de la Salsa con una gran fiesta cultural 🗓

Venezuela celebrará el Día Nacional de la Salsa con una intensa jornada de conciertos y conversatorios que se extenderá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de octubre de 2025.

Texto: Misión Cultura

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura y la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, ha organizado este despliegue nacional para acercar este género musical, clave en la identidad, a cada rincón del país.

En la capital, el epicentro de las actividades será en el Teatro Aquiles Nazoa, sede de Corazón Salsero, en la parroquia San Juan. El jueves 2 y el viernes 3 de octubre, a la 1:00 de la tarde, la jornada comenzará con conversatorios y conciertos que contarán con el swing y la selección de reconocidos mezcladores de música capitalinos, con entrada libre, ofreciendo una oportunidad de oro para debatir, aprender y disfrutar del género de una manera cercana.

El momento cúspide en la capital llegará el sábado 4 de octubre con el gran Concierto de Gala que se llevará a cabo en Alta Vista, parroquia Sucre, a las 4:00 de la tarde. Una cita imperdible con las estrellas del género.

Paralelamente, en el interior del país, del viernes 3 y hasta el domingo 5, el público podrá disfrutar del talento de agrupaciones locales y grandes referentes de la salsa, garantizando una vitrina para el talento venezolano.

Para conocer la programación completa, el público está invitado a visitar el perfil de Instagram: @MisionCultura_Ve