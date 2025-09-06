El Presidente Maduro denunció un guion “tipo Hollywood” de EE.UU. para agredir a la nación

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este viernes el plan de funcionarios estadounidenses para fabricar un expediente falso sobre narcotráfico, con el objetivo de justificar una agresión contra Venezuela y una operación de “cambio de régimen”. El Mandatario reafirmó su respeto por el Presidente Donald Trump, pero exigió un trato recíproco para el pueblo venezolano y para los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Texto: Prensa Presidencial, VTV

“Eso es un error. Pretender montar un expediente absolutamente falso con el tema del narcotráfico para agredir a todo un país, para calificar a la institucionalidad de un país”. Buscan “tratar de cubrir con un expediente sucio, tipo Hollywood, que divide entre malos y buenos, donde los malos siempre somos los latinos y los buenos siempre son los gringos”.

Maduro en activación de las unidades de milicia comunal, 5 de septiembre de 2025

Señaló que el gobierno de Estados Unidos debe dejar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela, América Latina y el Caribe y respetar la soberanía, el derecho a la paz y la independencia de nuestros países, “ganada de manera heroica por nuestros libertadores”.

En su defensa de la FANB, el Presidente Maduro señaló que el honor de los oficiales está siendo mancillado por falsos informes, a pesar de que este cuerpo está combatiendo activamente el narcotráfico. En respaldo a su denuncia, el Mandatario citó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual precisa que Venezuela no es relevante en el tráfico de drogas.

El Presidente Maduro tachó de “un guion sucio, tipo Hollywood” el intento de vincular a Venezuela con la droga. Recordó el caso de Irak, donde se acusó al gobierno de Sadam Hussein de poseer armas de destrucción masiva para justificar su derrocamiento, una acusación que luego se demostró ser falsa.

“Con todo respeto le digo, señor Presidente Trump, aquí en Venezuela se le respeta. Venezuela respeta para que la respeten», expresó enfáticamente el Jefe de Estado al Presidente norteamericano. El Mandatario denunció que los informes de inteligencia que le han sido presentados sobre la nación bolivariana «no son verdad».

En este sentido, el Dignatario señaló que, hoy por hoy, Venezuela es un país libre de producción de cocaína, además de ser una nación que combate activamente el narcotráfico. Sugirió que se le entreguen al Presidente Trump los datos de organismos científicos como Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales, que avalan los grandes logros de Venezuela en su lucha contra este flagelo.

«Si hay alguien sensato, que esté cerca del presidente Trump, le pase los datos del organismo científico de Naciones Unidas y de otros organismos mundiales, que dicen que Venezuela es un país que ha tenido grandes logros en su lucha contra el narcotráfico», dijo.

Reiteró el Jefe de Estado que Venezuela “es un país no relevante en materia de narcotráfico”, que apenas el 5% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por Venezuela, que la mayor parte viene desde Ecuador y va por el Pacífico, y que este año en Venezuela se ha logrado un 70% de incautaciones.

Ecuador sumergido en las mafias

Informes internacionales certifican que del 100% de la cocaína que los narcotraficantes de Colombia y de Ecuador envían hacia los Estados Unidos, el 87% sale por el Océano Pacífico.

Con una infografía en mano, el presidente Nicolás Maduro explicó detalladamente: «Desde que llegó al poder Daniel Noboa, subió del 20%, que se enviaba desde Ecuador, a 60% (…). La cocaína colombiana sale ahora por puertos de Ecuador, gracias al presidente Daniel Noboa, presidente fraudulento. El 8% sale por la Guajira, el norte de Colombia, presidente Trump, y apenas el 5% intentan pasarlo por Venezuela».

Al respeto, el Dignatario nacional aseguró que le hará llegar estas cifras al presidente Donald Trump y que más allá de sus diferencias, no deben llegar a un conflicto militar de alto impacto y de violencia a Suramérica ni a América, porque no hay justificación.

«Estamos en la disposición de conversar y dialogar, exigimos respeto para nuestro país, para nuestro pueblo. Y seguiremos defendiendo la verdad de Venezuela, cueste lo que cueste (…). Podremos tener diferencias en formas de pensar, en lo filosófico, en lo político, en lo económico; pero por favor, no se dejen meter una mentira más, para una guerra más fratricida ahora en Sudamérica y en el Caribe. Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe quieren paz», culminó el presidente Nicolás Maduro Moros sobre estos recientes ataques.

Plan de apresto operacional

El Jefe de Estado también presentó un plan de Apresto Operacional, que contempla varias etapas:

Alistamiento y preparación; Despliegue de capacidades defensivas y entrenamiento territorial; Lucha no armada y Fase de lucha armada, en caso de que Venezuela sea agredida.

“Estamos en la fase de alistamiento y preparación, vamos a entrar a la fase de despliegue de las capacidades defensivas y entrenamiento (…) Estamos en la fase de lucha no armada, que es una fase política, comunicacional, nacional e internacional, una fase de desarrollo, pero si Venezuela fuera agredida de alguna forma, entraríamos a una etapa de lucha armada clasificada en defensa de la paz, la integridad territorial y la soberanía de nuestro pueblo”, enfatizó.

Mencionó que los niveles del Apresto Operacional contemplan la activación de las Unidades Comunales de Milicias que tienen como objetivo convocar al personal alistado y la creación de las bases populares de defensa integral.

Además, el mandatario nacional detalló que también considera la movilización de las milicias territoriales y cuerpos combatientes, que iniciará la próxima semana, por región geográfica comunal. De igual modo, explica que esta acción se trabajará con concepto de territorio de paz y soberanía por REDI y ZODI. «Para nosotros estar siempre alerta», dijo.