Regresa a Caracas el VI Congreso Venacor sobre cadenas de frío y climatización

Caracas se prepara para recibir la sexta edición del Congreso Venacor, destacado evento del sector del sector Cadena de Frío y Climatización, que abrirá sus puertas los días 16, 17 y 18 de octubre en el Hotel Meliá Caracas. Señalan en una nota de prensa que el evento será “un centro de innovación, conocimiento y negocios para una industria que es pilar de la productividad y la calidad de vida en Venezuela”.

El evento será una vitrina espacio de formación para sectores esenciales como la conservación de alimentos y medicamentos, telecomunicaciones, centros de datos, sector hospitalario (con sus quirófanos y áreas críticas), la industria en general, servicios de hotelería y recreación que dependen de sistemas de climatización para garantizar el confort y la operatividad.

Más de 60 empresas nacionales e internacionales exhibirán lo último en equipos, tecnologías, productos, materiales e insumos. Los asistentes podrán conocer de primera mano las soluciones innovadoras que están transformando la industria.

Habrá un ciclo de conferencias de Alto Nivel: Un prestigioso grupo de ponentes expertos de Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina y España compartirán conocimientos actualizados en un ciclo de charlas técnicas y comerciales de libre acceso. Este espacio está dirigido a técnicos, ingenieros, gerentes y profesionales del ramo que buscan mantenerse a la vanguardia.

El sector cadena de frío y climatización va más allá de lo industrial. Su relevancia trasciende a todos los aspectos de la vida diaria.

Garantiza que los alimentos lleguen frescos a nuestra mesa.

Protege los medicamentos y vacunas en hospitales o farmacias.

Permite el funcionamiento de los centros de datos que sostienen internet y las comunicaciones.

Asegura ambientes estériles en quirófanos y áreas médicas.

Proporciona confort térmico en hoteles, cines, centros comerciales y oficinas.

Se darán cita marcas líderes del sector como RGC Refrigerants, Carrier Interamericana, ColdService y P3 Venezolana. El evento es organizado por FEXVEN y VENACOR, garantizando un evento de la más alta calidad.

La entrada libre con pre-registro obligatorio en la página web oficial, www.venacor.org. Instagram: @CongresoVenacor