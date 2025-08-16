Ministro Villegas propuso convertir a Venezuela en potencia literaria durante clausura del Congreso Pedagógico

Este jueves, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, se realizó la clausura del Primer Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, con la presencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Este espacio de encuentro e intercambio tuvo como objetivo central generar propuestas para la construcción del plan decenal de la educación bolivariana, que garantice una educación pública, gratuita, de calidad, con arraigo cultural y sentido emancipador.

Texto: Prensa MPPC (Ivis Márquez)

Durante la jornada, el ministro del Poder Popular para la Cultura destacó los avances en la ejecución de la tarea encomendada por el jefe de Estado para la promoción y animación de la lectura y la escritura en el país. Informó que se ha trabajado en la unificación de experiencias y criterios para consolidar un marco teórico y objetivos comunes.

“Hemos empezado a dar los primeros pasos, nos hemos reunido con el equipo del ministro Héctor Rodríguez, con la viceministra Pimentel, y hemos avanzado en juntar las experiencias. Durante la última Filven, a partir de sus instrucciones, se reunió el encuentro de formadoras y formadores de lectura y tenemos ya bastante avanzado un marco teórico y algunos objetivos que nos hemos planteado con base en sus instrucciones”, señaló.

Villegas muestra propuesta de "biblioteca básica de defensa" para plan de lectura

En este sentido, presentó un facsímil como una biblioteca básica de defensa concebido como un “pequeño misil en la guerra cognitiva”, para su impresión y distribución masiva, con el fin de garantizar el acceso a libros físicos y fomentar que el pueblo venezolano sea escritor y narrador de su propia historia.

“Solo se aprende a escribir leyendo, solo se aprende a leer escribiendo. Este es un buen marco, este Congreso Pedagógico para el encuentro de los hombres y mujeres de la educación con los hombres y las mujeres de la cultura, para ponernos en una sola dirección bajo un mismo comando, con un mismo objetivo, que se acabe la dispersión en los planes de lectura parciales”, refirió.

Asimismo, hizo un llamado a acabar con la dispersión de iniciativas y planes de lectura, articulando esfuerzos de la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Educación, el Centro Nacional del Libro, gobernaciones y alcaldías, bajo una sola línea estratégica de gobierno.

“Que todos juntos nos pongamos como un solo gobierno, como un solo equipo en la promoción de la lectura y la promoción de la escritura. Y que convirtamos, como usted nos ha pedido, señor Presidente, a Venezuela en la más grande sala de lectura y de escritura del planeta Tierra”, concluyó la máxima autoridad de la Cultura venezolana.