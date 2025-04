Le quitaron su bebé de un año a pareja venezolana que intentó migrar a Estados Unidos

Le quitan su bebé a pareja venezolana que migró a Estados Unidos

La periodista Madelein García, del canal Telesur, dio a conocer este viernes el caso de Yorely Bernal, joven venezolana que retornó al país a través del plan Vuelta a la Patria, tras haber intentado migrar junto a su esposo e hijo a Estados Unidos. Relató que su bebé de un año les fue quitado y enviado con familias sustitutas, mientras que su esposo permanece detenido y fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

Texto: Alba Ciudad

“Este es justo el momento cuando Yorely, quien llegó en el último Plan Vuelta a la Patria, le informó a su mamá que Estados Unidos le robó a su bebé”, explicó la periodista García a través de su cuenta en X, mostrando el video en el que Yorelis, llegando a Venezuela, se comunicaba con su mamá a través de una videollamada y le contaba, en medio de un llanto profundo, que no pudo traerse a su bebé.

“Yorely llegó a Estados Unidos con su esposo Maikel y su bebé de 1 año, se entregaron a migración y estuvo un año detenida. Jamás pisó el país. Le arrebataron a la bebé y la entregaron a una familia sustituta. Del primer lugar la sacaron por denuncias de violación sexual a los niños. A la bebé la entregaron a un segundo hogar y luego la trasladaron a una tercera familia sustituta y no la entregaron”, explicó la periodista. Con el último hogar sustituto no tiene comunicación.

“Me trataron muy feo mami, no me dijeron nada de la niña”, explicaba Yorelis con profundo dolor a su madre. Indicó que ella no quería montarse en el avión para regresar a Venezuela, sino que quería quedarse en Estados Unidos hasta que le devolvieran a la bebé, pero la montaron forzosamente.

“Allí no queda todo. Al esposo de Yorelis lo trasladaron forzosamente a El Salvador. Es una de las 252 víctimas de la cárcel del CECOT. Yorelis fue deportada a Venezuela y no le entregaron a la niña, Estados Unidos se robó a su hija. Eso denuncia la joven madre y el Gobierno venezolano también alerta al mundo de esta agresión contra los venezolanos y trata de niños y niñas desde Estados Unidos”.

Anahí Arizmendi, presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, señaló que esto es una violación sistemática del derecho, que Estados Unidos no ha ratificado la convención internacional de los derechos del niño, enjuicia a lois niños como adultos y, hasta hace poco, había pena de muerte para menores de edad. “Estamos hablando de un país que, de manera reiterada, violenta todos los derechos de los niños. Pero de por sí, los niños debieron haber estado con su familia. Es una violación al derecho internacional haberlos separado de su familia”.