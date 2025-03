Los seres eternos de Laura de Rokha llegan a la GAN

La escritora y hacedora de títeres Laura de Rokha arribó a sus 92 años este domingo 23 de marzo, y para celebrarlo inauguró en la Galería de Arte Nacional (GAN) la exposición “Laura Rokha y sus seres eternos”, que cuenta con más de 70 títeres.

Texto: Keilys Muñoz / Foto: Natalia Jaua

La muestra ubicada en la sala MUNAP, diagonal a la entrada de la Galería, crea una simbiosis que permite al espectador sumergirse en el juego de la artista, quien, partiendo de sus raíces, ha dedicado su vida a crear, a través de las letras y los títeres, un universo lleno de relaciones e imaginación que emana de su infinito interior.

Durante la inauguración la viceministra de Artes, Imagen y Espacio y presidenta de la Fundación Museos Nacionales Mary Pemjean destacó que “Este espacio es para todos los artistas, porque aquí no hay diferencias, aquí todos son artistas, son creadores, son soñadores, son cultores, son gente haciendo por nuestro país”.

Asimismo, resaltó que para el equipo de la Fundación Museos Nacionales es una gran satisfacción contar con la presencia de Rokha, en su rol como escritora y relatora de historias, lo que permite entender y comprender mejor a los personajes que estarán expuestos durante dos meses en las instalaciones de este espacio.

Por su parte, Rokha destacó que exponer en la GAN representa para ella la realización de un gran sueño. “Cada una de mis creaciones al estar lista, me habla y me dice “yo soy”. Es como un juego: me inspiro y busco la forma de concretarlo”, agregó la creadora en relación a su proceso de confección de las piezas.

Phol Ramos Lacourt, curador de la exposición, hizo referencia a su estrecha relación con la artista y expresó: «De todos los personajes, el más emblemático es “Nosferatu”. Esto se debe a que tiene una presencia muy particular en la casa de la artista, siempre activo en su comedor, participando en todas las tertulias que allí se generan”.