Brasil conquista su primer Óscar con película “Aún estoy aquí” sobre la dictadura militar

Brasil celebró su primera victoria en los Premios Óscar con Aún Estoy Aquí, la película de Walter Salles que se llevó la estatuilla a Mejor Película Internacional. La producción, que narra la desaparición en 1971 del exdiputado Rubens Paiva, y la estoica resistencia de su viuda Eunice Paiva durante la dictadura militar en Brasil, logró imponerse sobre competidores fuertes como Emilia Pérez y The Girl with the Needle, consolidando un triunfo que muchos consideran histórico para la cinematografía del país.

Texto: Agencias y El País (Uruguay)

La película, un drama histórico basado en hechos reales, se ambienta a comienzos de la década de 1970, con Brasil bajo una cruda dictadura militar. En ese contexto sigue a la familia Paiva, que vive frente a la playa en una casa de puertas abiertas a sus afectos, hasta que la violencia la trastoca y cambia su realidad.

Protagonizada por Fernanda Torres como Eunice, una activista que debe enfrentar la desaparición forzada de su esposo Rubens, la película llegó a los Oscar con tres candidaturas en total: película internacional, mejor actriz precisamente para Torres y mejor película. Está basada en las memorias de Marcelo Rubens Paiva, el hijo de Eunice y Rubens, novelista, dramaturgo y periodista.

“Esto va para una mujer que, tras sufrir una pérdida durante un régimen autoritario, decidió no doblegarse y resistir”, dijo Salles al recibir la estatuilla. “Y va también para las extraordinarias mujeres que la retrataron: Fernanda Torres y Fernanda Montenegro”, agregó exhaltando a las actrices que la interpretan en la cinta. “Es algo extraordinario”.

“Las historias que me atraen son generalmente aquellas en las que la trayectoria de los personajes a lo largo del tiempo se entrelaza con la identidad de un país. En Estación Central, por ejemplo, la búsqueda del niño por su padre siempre representó para mí la búsqueda del propio país. En Aún estoy aquí, cuando Rubens Paiva es llevado por policías militares de civil para un interrogatorio del cual nunca regresa, es como si esa familia fuera despojada de un futuro posible, y un país fuera privado de su futuro colectivo”, contó en las últimas horas Walter Salles al periódico uruguayo El País, en una entrevista en la que adelantó que su próximo proyecto lo vinculará a la escritora y guionista uruguaya Inés Bortagaray.

El reconocimiento a la película generó una ola de reacciones en Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacó la importancia del premio no solo como un logro artístico, sino como un recordatorio del valor de la democracia. “Hoy es un día de sentir aún más orgullo de ser brasileño. Orgullo de nuestro cine, de nuestros artistas y, principalmente, de nuestra democracia”, expresó en su cuenta oficial de X, felicitando a todo el equipo detrás del filme.

También mencionó a la actriz Fernanda Torres; a su madre, Fernanda Montenegro, y al director Walter Salles, agradeciéndoles por mostrarle al mundo “la importancia de la lucha contra el autoritarismo”.

Brasil celebró el triunfo con mucha emoción. En São Paulo, las salas de cine se llenaron de espectadores que siguieron en vivo la premiación, mientras que en Río de Janeiro, la gala fue transmitida en plena celebración del Carnaval en el Sambódromo.

Tras el estreno de la película, la Corte Suprema brasileña anunció la reapertura del caso de Rubens Paiva, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Además, el registro civil del país modificó su certificado de defunción, estableciendo oficialmente que su muerte fue consecuencia de la persecución del régimen.