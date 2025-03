Zelensky fue expulsado de la Casa Blanca tras dura discusión con Trump y su vicepresidente ante los medios

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, protagonizaron este viernes un tenso intercambio “sin precedentes” en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington D.C., sobre la naturaleza del apoyo estadounidense a Ucrania y sobre si el líder ucraniano había demostrado suficiente gratitud hacia el gobierno de Washington.

Texto: Alba Ciudad y Agencias

Zelensky viajó a Estados Unidos para firmar un acuerdo por el cual cedería a Washington la explotación de parte de los recursos minerales de su país a cambio de algún tipo de apoyo o garantías de seguridad frente a Rusia en la guerra que se inició en febrero de 2022.

La rueda de prensa en la Oficina Oval, se desarrolló por 42 minutos sin sobresaltos y con intervenciones normales de los dos mandatarios hasta que JD Vance, vicepresidente estadounidense también presente en la reunión, le dijo a Zelensky que había que poner fin a la guerra mediante la diplomacia. De allí, la reunión se convirtió en una fuerte discusión ante las cámaras, con dimes, diretes y discusiones, que duró unos 7 minutos.

TRUMP a ZELENSKI en un TENSO ENCUENTRO en la CASA BLANCA: "Puede volver cuando esté listo para paz"

Zelensky pidió la palabra para afirmar que Rusia había incumplido acuerdos de alto al fuego desde 2014 a 2022, y preguntó retóricamente: “¿De qué tipo de diplomacia, JD, está usted hablando?”, dijo llamándolo además por su nombre de pila.

La discusión escaló rápidamente. Primero, entre Zelensky y Vance, con Trump en el medio de ellos dos, escuchando sin inmutarse. Vance insistía en que Ucrania tienen problemas de personal militar, que están obligando a personas en la frontera a alistarse en el ejército. Zelensky se molestó y le insinuó que él está hablando de problemas de Ucrania sin estar allí, a lo que Vance respondió que sí ha estado y conoce las historias, y acusó a Zelensky de hacer “un tour de propaganda” para mostrar lo que él quiere que se vea.

“¿No cree usted que es irrespetuoso venir a la Oficina Oval de Estados Unidos y atacar a la Administración que está intentando impedir la destrucción de su país?”, le preguntó Vance.

DISCUSIÓN COMPLETA entre TRUMP y ZELENSKI: "Estás jugando con la tercera guerra mundial"

Zelensky respondió que la guerra al principio trajo problemas a todos, “incluso a ustedes, pero ustedes tienen un gran océano. No lo sienten ahora, pero lo van a sentir en el futuro”.

Esto fue la gota que derramó el vaso, que causó que Trump se metiera en la discusión y le dijera a Zelensky que “no estaba en posición de decirle a Estados Unidos lo que van a sentir. Nos vamos a sentir muy bien, muy fuertes y muy fuertes. Usted no está en una buena posición. Estás en una posición muy mala”, dijo Trump mientras Zelensky intentaba interrumpirlo varias veces, sin éxito.

“Usted no tiene las cartas ahora. Con nosotros, usted empieza a tener cartas, pero ahora usted no tiene”, le dijo Trump a Zelensky.

También lo acusó de estar “jugando con la vida de millones, usted está jugando con la Tercera Guerra Mundial”, señaló el Presidente estadounidense a su par ucraniano momentos después, interrumpiendo a Zelensky. “Lo que está haciendo es muy irrespetuoso con este país”. Lo acusó de ser mal agradecido. “Usted tiene una posibilidad de salir bien, gracias a nosotros”.

Vance también le sacó en cara a Zelenksy que, en octubre de 2024, durante la campaña electoral, él acudió a Pensilvania a hacer campaña por la oposición (por los demócratas).

A partir de allí, la discusión escaló rápidamente. Trump y Vance acusaron al presidente de Ucrania de ser desagradecido por los tres años de apoyo de Estados Unidos durante la guerra con Rusia. “Su pueblo es muy valiente, pero: o hace un trato, o nos salimos. Y si nos salimos, luchará por su cuenta”, le dijo Trump a Zelensky.

Luego Trump afirmó que el ejército ucraniano sufre de “escasez de soldados” y “no está ganando” la guerra, aunque tiene una oportunidad de “salir bien” de ella “gracias a nosotros” (Estados Unidos). “Su país está en graves problemas”, indicó varias veces Trump a Zelensky, quien respondió: “Lo sé, lo sé”.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Trump afirmó: “Les dimos a través de este estúpido presidente (en referencia a Joe Biden) 350 mil millones de dólares. Les dimos equipo militar. Si no tuvieran nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas”.

“¡En tres días! Lo escuché de Putin”, replicó con sarcasmo Zelensky.

“Va a ser muy difícil hacer negocios así”, contestó Trump, mirando hacia los periodistas.

Zelensky les reclamó a Trump y Vance que Putin podría no respetar los acuerdos que se logren con la diplomacia estadounidense, tal y como supuestamente no respetó a las administraciones de Obama y Biden. “¿Y si no lo cumplen?”.

A ello, Trump respondió de forma retórica: “¿Y si una bomba cae sobre su cabeza ahora mismo? ¿Y si lo rompieron? No lo sé”, exclamó. Trump criticó nuevamente a sus predecesores, recordando el escándalo de Hunter Biden (hijo del expresidente Joe Biden), y señaló que no le extrañaría que ese tipo de cosas hicieron que Rusia no respetara a Joe Biden y Barack Obama. “No respetaban a Biden, no respetaban a Obama. A mí me respetan“, declaró el mandatario estadounidense.

En el incómodo encuentro frente a los medios, el presidente estadounidense también defendió su neutralidad en el conflicto: “Si no me alineara con ambos, nunca habría un acuerdo”. Agregó: “No estoy alineado con Putin, no estoy alineado con nadie. Estoy alineado con los Estados Unidos de América”.

Trump afirmó que Zelensky siente un “tremendo odio” hacia Putin, a lo que añadió que “el otro lado” tampoco está “exactamente enamorado” de él. “Quieren que sea duro, puedo ser más duro que cualquier ser humano que hayan visto jamás… pero nunca van a llegar a un acuerdo de esa manera”, sentenció.

Tras la reunión

La cadena CBS explicó que, tras la reunión, la delegación ucraniana abandonó la Oficina Oval para dirigirse a una “sala separada”, donde el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el secretario de Estado, Marco Rubio, les ordenaron abandonar la Casa Blanca.

CNN conoció que fue Trump quien ordenó a Rubio y al secretario de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que le indicara a la comitiva que Zelensky tenía que retirarse de forma anticipada. Una vez que se les notificó, la comitiva de Ucrania protestó porque deseaban proseguir con las conversaciones, pero la orden de Trump era clara. Zelensky se fue poco después, relató el medio local.

Luego del encuentro, Trump publicó una declaración a través de su red social Truth Social en la que acusó a Zelensky de faltarle el respeto a su país. “He determinado que el presidente Zelensky no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones”, alegó.

Y añadió: “No quiero ventajas, quiero PAZ”.

“Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz”, sentenció Trump.

Zelensky, por su parte, publicó un mensaje en su cuenta de X que dice lo siguiente: “Gracias EE.UU., gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias @POTUS, el Congreso y el pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para eso”.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, estimó que Trump y su vicepresidente demostraron este viernes un alto grado de autocontrol durante su reunión con Zelenski, que desembocó en una dura pela verbal. Según opinó la vocera en su cuenta de Telegram, “la mentira más grande” que pronunció Zelenski fue “declarar en la Casa Blanca que el régimen de Kiev se quedara solo en 2022, sin apoyo”.

“Que Trump y Vance se contuvieran y no golpearan a esa escoria es un milagro de moderación”, evaluó Zajárova.

No considera necesario disculparse

Zelensky luego dijo que no cree que tenga que pedir perdón a Trump tras la acalorada disputa. “No”, aseveró el líder del régimen ucraniano cuando se le preguntó, durante una entrevista con Fox News, si pensaba que debe disculparse ante el mandatario estadounidense. “Respeto al presidente y respeto al pueblo estadounidense”, agregó.

En ese contexto, Zelensky dijo no estar convencido de haber hecho “algo malo”. “Creo que tenemos que ser muy abiertos y muy honestos”, declaró.

Asimismo, en el transcurso del programa, afirmó que está muy agradecido al pueblo estadounidense, así como al propio inquilino de la Casa Blanca y al Congreso. “Nos han ayudado ustedes mucho. Desde el principio, durante tres años […] nos ayudaron a sobrevivir“, recalcó.

Acuerdos no firmados

Un portavoz de la Casa Blanca informó tras la tensa reunión la cancelación de la rueda de prensa conjunta que debían ofrecer Trump y Zelensky, y señaló que acuerdo sobre los minerales entre los dos países no había sido firmado. El presidente ucraniano abandonó la residencia del presidente estadounidense sin dar declaraciones.

La reunión entre Trump y Zelensky llega días después de que ambos protagonizaran un choque de declaraciones que refleja el reciente distanciamiento entre los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania. El presidente estadounidense llamó “dictador”, entre otros descalificativos, a su par ucraniano el pasado día 18 de febrero después de que este lo acusara de vivir en una “burbuja de desinformación” creada por Rusia.