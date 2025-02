Trump: “EE.UU. se apoderará de la Franja de Gaza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes durante su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Washington “se apoderará” de la Franja de Gaza.

Texto: RT / Foto: Archivo

“EE.UU. se apoderará de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos sus dueños. Y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en ese lugar”, declaró.

El dirigente norteamericano añadió que su país crearía “un desarrollo económico que proporcionará un número ilimitado de puestos de trabajo y viviendas a la población de la zona”.

Al decir de Trump, la idea implica una posesión de propiedad a largo plazo. Añadió que la iniciativa ha sido bien acogida por “todas las personas” con las que ha hablado, ya que puede “llevar paz y estabilidad a Oriente Medio”.

Trump: “Irán será aniquilado si me asesina”

El mandatario sostuvo que Gaza podría convertirse en una “Riviera del Oriente Medio” y anunció que viajará a la región, específicamente a Israel y Arabia Saudí, sin dar una fecha para esa visita.

¿Echar a los palestinos en nombre de la “paz y la estabilidad”?

Anteriormente, el mismo día, el jefe de la Casa Blanca dijo que, en su opinión, los habitantes de Gaza no deberían regresar a sus hogares. “No creo que la gente deba volver a Gaza. Creo que Gaza ha sido muy desafortunada para ellos. Han vivido como en el infierno. Gaza no es un lugar para que la gente viva. La única razón por la que quieren volver, y lo creo firmemente, es que no tienen alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ir a dónde? Si tuvieran una alternativa, preferirían no volver a Gaza y vivir en una alternativa hermosa que sea segura”, afirmó.

La opción, según lo ve el presidente estadounidense, es reubicar a los gazatíes en los Estados vecinos, en particular Egipto y Jordania. “Podría ser Jordania y podría ser Egipto y podrían ser otros países”, afirmó, agregando que también varias zonas separadas. “Ha habido muchos líderes de muchos países que han tendido la mano y a los que les gustaría participar en ello. No tiene por qué ser Egipto, no tiene por qué ser Jordania, pero creo que también ellos”, añadió.