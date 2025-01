Misiones y Grandes Misiones unen fuerzas por el bienestar social

Representantes de las distintas Misiones y Grandes Misiones, cultores, artesanos, militantes del Polo Patriótico, autoridades de la Alcaldía Libertador, Gobierno del Distrito Capital y del Ministerio de Cultura, se dieron cita en la Sala 1 de Parque Central, Caracas, este lunes 20, en una asamblea para ofrecer el balance de la territorialización y los registros presentados en cada una de las misiones sociales que enarbola el Gobierno Nacional.

Texto y Foto: Prensa MPPC

El ministro de Cultura, Ernesto Villegas Poljak, agradablemente sorprendido por la convocatoria expresó “qué grato verle la cara a hombres y mujeres de Caracas, que hoy se reúnen con el compromiso de cumplir las tareas que nos demanda el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¡Este es el año! El año que tenía que encontrarnos unidos, organizados. Gracias a todos ustedes el fascismo ha sido derrotado”, expresó.

Villegas reconoció y aplaudió el trabajo que adelanta el jefe de Gobierno, Nahúm Fernández y la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez en materia comunal: “Gracias a ellos hemos avanzado, somos alegría”, refirió. Hizo mención que los “corrientazos” de lado y lado nunca están demás “por más que hemos alcanzado metas, los desafíos siempre serán superiores y mejores”. “O somos todos y todas o no somos ninguno (…) No es un capricho del Presidente el planteamiento de un nuevo modo de encontrarnos. Hay una Caracas Comunal a la que le llegó la hora del protagonismo, y a las comunas y espacios comunales también. Tenemos seis misiones de Grandes Misiones de Nueva Generación. Vénganse todas y todos al logro de nuestras victorias, no nos pongamos fraccionalistas se trata de un cambio cultural”, expresó.

Al hacer mención al tema de la identidad cultural, la máxima autoridad de la cartera de Cultura expresó “ser un nuevo espacio organizativo (…) A veces cuesta autorreconocerse, ser partícipe de este espacio. El primer desafío es la identidad con el espacio comunal. El llamado del presidente es facilito, nada exigente, por cada una de las nuevas misiones 10 personas, es decir sesenta por circuito comunal”, agregó.

“Caracas tiene con qué, hay casas de la cultura, agrupaciones y manifestaciones diversas, escuelas de música y canto que realizan festivales, debemos tener por cada una de las grandes misiones 2990 promotores” expresó. Al tiempo que hizo mención que la Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida, tiene más de 800 promotores. En este sentido, expresó que en reunión sostenida previa al encuentro, le propusieron premiar a las comunas y circuito comunales más dinámico. “El que llene cada uno de sus sesenta cuadros y termine primero le va a ir mejor. Haremos un acto de reconocimiento recordemos que este es el año del protagonismo del Poder Popular”, agregó.

Por su parte, Lilian Oropeza, directora general de la Fundación Samuel Robinson expresó complacencia por el encuentro y dedicó el momento al Comandante Hugo Chávez y al profesor Aristóbulo Istúriz. “El profe siempre nos dijo, nos manifestaba que con la juntadera garantizamos el poder en el territorio; y es así, es todo un reto regenerar el tejido social que creó Chávez en el 2003. Hoy, 21 años después tenemos el reto de la territorialización”, exclamó.

“Llegó el momento de consolidar a las 298 comunas que tiene Caracas. La batería de sesenta hombres y sesenta mujeres que estén registrados en los seis vértices, Gran Misión Venezuela Mujer, Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, Gran Misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez, Gran Misión Venezuela Joven, Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, y la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Finalmente, agregó la representante de la Fundación, que el reto es acelerar, garantizar y hacer una ruta de despliegue comuna por comuna. “Que cada reunión inicie con la cultura, con la música, con el canto. Debemos organizarnos y lograr que cada comuna arrase con un 77 por ciento en participación. Hay una meta, un desafío”, puntualizó Oropeza.