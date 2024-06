Nathaly Pérez homenajeó a Conny Méndez con un concierto en La Casona

Este sábado, en las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, se presentó la artista Nathaly Pérez con su “Conjuro de una loca” en tributo a la recordada multifacética cultora venezolana Conny Méndez. Desde canciones dedicadas al amor, a la espiritualidad, como otras relacionadas a la cotidianidad criolla, la cantante venezolana entretuvo a las decenas de personas que disfrutaron de su talento como cantora.

Texto: Prensa MPPC (Miltinho Ochoa) / Fotos: Willmer Torcates

Pérez cambió de vestuario y tuvo bailarines quienes acorde al ritmo musical se presentaban en plena canción, en el caso de la música venezolana.

La artista se mostró muy emocionada con la presencia del público en las instalaciones de la otrora casa presidencial. Durante su espectáculo, cantó géneros como joropo, merengue, guaracha, contradanza zuliana, bolero, “Conny le cantaba al amor, al despecho, es decir tuvimos un repertorio hoy en este concierto bastante variado”, sostuvo Pérez tras la presentación musical.

La cantora comentó que inició sus pasos en el mundo artístico a los cuatro años de edad, en ese lapso de tiempo estuvo con diversas agrupaciones en corales. “Soy abogada y llegó un momento en que tuve que alternar la música con el derecho y llegó el momento en que tuve que la música me llamó mucho más y ahora es que estoy más dedicada a este mundo artístico y a las clases de canto”, relató.

Pérez se apasionó por la música de Méndez. Pecordó que en el tiempo de la pandemia conoció a su nieta, quien le compartió parte del repertorio de su abuela.

Agradeció a los organizadores de esta actividad en la Casona. “Me encantó desde que abrieron estos espacios, vine como asistente y me han dado la oportunidad de cantar acá varias veces, me han tratado bien, inclusive el público me trató muy bien y me ha acompañado en varias ocasiones”, dijo.

Pérez fue acompañada por Yhonny León en el cuatro; Edwin Arellano en el bajo; Miguel de Vincezo en la batería y Leonel Ruiz en el piano y en la dirección.