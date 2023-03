Carlos Sierra presentó su libro «¿Con qué moral?» en la 18° Filven capítulo La Guaira

Este viernes, el diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Sierra presentó su libro llamado “¿Con qué Moral? Ética y valores para la nueva época”, en las instalaciones del Terminal Terrestre de La Guaira, donde se lleva a cabo hasta este viernes la 18° edición de la Feria Internacional del Libro Venezuela (Filven), capítulo La Guaira.

Texto: Prensa MPPC

El texto es uno de los pocos en la historia que cuenta con tres prólogos. El autor explicó el porqué de esta característica. “Fue debido a que estuve dedicándole la escritura un espacio de dos a tres horas. Me acostaba a las tres de la mañana; me había propuesto hacer un libro sobre la corrupción y la lucha que se debe aplicar. Luego, le mandé el libro a la hija de (Ernesto) “Ché” Guevara en Cuba, Aleyda. Luego, se lo envié al padre Numa Molina, líder espiritual de (comandante Hugo) Chávez, referente moral. Más adelante, me pregunté: ¿cuál es el diputado que tiene más moral? Pues Fernando Soto Rojas, que llegó a su avanzada edad tras una vida de lucha. A los tres les mandé el libro y me pidieron que los incluyera, los tres redactaron sus respectivos prólogos”, relató.

Sierra señaló este libro lo puede leer una persona de 11 años en unas semanas, en unos días, porque tiene historias de vida en el sector salud, en educación, en los sectores administrativos. Tiene pensamientos de grandes autores como Chávez, como de Ernesto “Ché” Guevara. Queremos formar a toda la población con este libro”, indicó.

El también periodista y doctor en Ciencias de la Comunicación recomendó a la población a leer y estudiar el contenido de eta obra, porque, a su juicio, ayuda a la formación del pueblo y a mantener los valores correspondientes. “Estoy seguro que la mayoría de los venezolanos y venezolanas somos honestos; todos los días estamos dando la batallas por los valores éticos y morales”, sostuvo.

El diputado Sierra también agradeció al presidente Nicolás Maduro, al ministro Ernesto Villegas, a todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a sus compañeros de labores por el apoyo brindado para la realización de este proyecto escrito.

En la presentación, también participación la representante del sello editorial Vadell Hermanos Editores, Valentina Vadell. “Este libro fue presentado en Caracas hace poco tiempo, Carlos (Sierra) acá hace una reflexión muy visionaria, haciendo énfasis en los valores y que podamos defender sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué queremos lograr. Este libro es recomendado a los estudiantes también”, comentó.

En el acto, la encargada del área de Propaganda y Agitación del Psuv en La Guaira, Olga Figueroa, felicitó al gobierno nacional por la instalación de la Filven y de la magia que hacen los libros en la formación de la conciencia. “Como llegarle a esa grandes mayoría, como irradiar la revolución que nos dejó Chávez, Fidel, Bolívar, en sus tiempos, nosotros estamos construyendo la historia en cada paso, desde esta trinchera, como lo es la batalla de las ideas, estamos combatiendo y venciendo todos los días al imperio”, expresó.