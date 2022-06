Un fantasma recorre «Las formas del libro»

En el séptimo episodio de “Las formas del libro”, Raúl Cazal comparte con la investigadora Mirlia Alcibíades y el historiador Jorge Berrueta sobre los fantasmas que no sólo recorren Europa sino que deambulan por el Archivo General de la Nación de Venezuela, la Biblioteca Nacional y los diferentes espacios de nuestra cotidianidad.

Texto y Foto: Cenal

“Lo que no se nombra, no existe” o al menos así lo sugiere la historia. Quizás por ello Federico Engels y Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista, no dudaron en señalar la fantasmagórica presencia que recorría Europa. Sobre los fantasmas se habla y se conoce poco, pero se escucha y se inventa mucho.

Las “Historias extraordinarias”, título de este esotérico episodio, no sólo dan cuenta de acontecimientos inexplicables que ocurren frente a nuestros propios ojos en lugares históricos del país, sino que abren horizontes para pensar el tiempo y las energías como una dimensión de coexistencia.

La referencia que la investigadora Alcibíades hace de Platón, sirve como abreboca para este interesante episodio: “El tiempo es una imagen móvil de la eternidad” y el historiador Berrueta, director general del Archivo General de la Nación de Venezuela, se pregunta: “¿Qué es el tiempo? ¿Es pasado, presente, futuro o es una sola línea?”

«Las formas del libro» es un programa para conversar sobre lecturas, producido por el Centro Nacional del Libro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Hasta esta edición se transmite mensualmente por las redes digitales (“sociales”). A partir del episodio siete será bimensual y las novedades pueden ser visualizadas en la Digiteca del Cenal o por el canal de videos público.

Historias extraordinarias | Las formas del libro | Episodio 7