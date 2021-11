Min. Villegas: “Venezuela tiene capacidad no solo para exportar petróleo, sino también directores musicales”

“Ahora queda en evidencia que tenemos un músculo cultural que además nos convierte en exportadores no solo de petróleo, sino también de directores musicales”, así reflexionó el ministro el Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a propósito del intento que hizo el sábado 13 de noviembre de romper el Récord Guinness para la “Orquesta Más Grande del Mundo.

En una entrevista sostenida con el medio de comunicación Abya Ayala, de La Paz, Bolivia, que estuvo interesado en conocer los detalles del importante concierto que dieron los integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela (El Sistema), el titular de la cartera cultural afirmó que los 12 mil 098 músicos viajaron a la capital venezolana desde distintos rincones del país en un alarde logístico impresionante y que el mismo “fue un mega acontecimiento en Venezuela y más allá de nuestras fronteras”, muy emocionante del cual no hubo venezolano o venezolana indiferente.

“Además, nos ha hecho recordar la vitalidad de la cultura venezolana; un desmentido a ese relato que pinta a nuestro país como desahuciado o prácticamente colapsado. Es una muestra de gran vitalidad cultural, de una apuesta hacia el futuro por parte del pueblo venezolano y de su juventud”, afirmó.

Villegas le narró al medio boliviano que en términos formales se trata de un “intento de ruptura de un récord mundial”, que para poder ser validado el procedimiento debió ser auditado por una auditora internacional, muy renombrada, llamada KPMG, que verificó en el sitio que todo músico estuviese tocando una pieza de suma complejidad como es La Marcha Eslava, del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, y que en los próximos días debería validarse por completo el récord venezolano, con lo cual y habríamos desplazado a Rusia de ese récord.

Agregó el ministro que ese acontecimiento musical además “nos da muy buena energía positiva para terminar el año con optimismo y esperanza, como lo fue también la Feria Internacional del Libro de Venezuela, recientemente concluida”.

Gran músculo cultural

Recordó Villegas que El Sistema es una creación del fallecido maestro José Antonio Abreu, “quien en su tiempo tomó una iniciativa verdaderamente revolucionaria al masificar la formación musical en Venezuela. Con la llegada del Comandante Hugo Chávez al poder, en 1999, el programa sufre un incremento que lo llevó prácticamente a todos los estados del país. Y es normal ver en Venezuela a niños y niñas en zonas populares tocando instrumentos musicales”.

“Verdaderamente, ahora queda en evidencia que tenemos un músculo cultural que además nos convierte en exportadores no solo de petróleo sino también de directores musicales”, enfatizó.

Agregó que vimos durante el concierto la sucesión de muchachos muy jóvenes, menores todos de 25 años, que hicieron las veces de directores y directoras de esa orquesta más grande del mundo con una virtuosidad evidente. “La verdad es que es una gran noticia para el mundo corroborar que ese Sistema, fundado por el maestro Abreu y masificado por el comandante Chávez, está vigente y es motivo de emulación en distintas partes del mundo. Muchos países han tocado las puertas de Venezuela para emular esa idea”, destacó.

Para Villegas no cabe duda de que este concierto va a servir de inspiración para que muchos jóvenes venezolanos y venezolanas incursionen en la música, así como en otras disciplinas culturales, porque “nosotros tenemos en Venezuela unas dinámicas culturales que no teníamos al final del año pasado, 2020. Hemos logrado sortear la pandemia y el bloqueo de Estados Unidos”.

“Podemos decir que este cierre de año 2021 tiene dinámicas culturales tremendas que van a ser desencadenantes de procesos muy positivos el año entrante”, afirmó y describió la recién estrenada miniserie sobre la Batalla de Carabobo “Carabobo, caminos de libertad, que es una súper producción que demuestra la capacidad audiovisual que tenemos en Venezuela, así como las tenemos en el campo audiovisual, en la música, en el teatro, en la poesía, en las letras y en la artesanía, por ejemplo.

También le informó al público boliviano que ahora en diciembre se espera la declaratoria de los Tambores de San Juan Bautista como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y que para el 2021 se llevarán la Filven y la IV Bienal del Sur por todo el país, así como se seguirán desarrollando los proyectos en otros campos culturales para garantizar los derechos culturales del país.