La Gran Caracas podría ser excluida de la flexibilización de noviembre y diciembre por repunte de Covid-19

La Gran Caracas podría quedar por fuera del reinicio de clases presenciales y de la jornada de flexibilización amplia, prevista para los meses de noviembre y diciembre, debido al repunte sostenido de casos positivos de Covid-19 que ha registrado en las últimas semanas. Así lo dio a conocer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, este jueves durante una reunión con el Gabinete de Misiones Sociales llevado a cabo en el Palacio de Miraflores.

“Quiero que quede claro a los caraqueños y caraqueñas, si no nos cuidamos, si no bajamos los contagios, si no tomamos medidas especiales, no podríamos nosotros flexibilizar en noviembre y diciembre a la Gran Caracas”, alertó.

La Gran Caracas registra 90 casos positivos de COVID-19 por cada 100 mil habitantes, triplicando el promedio nacional que se ubica en 23 contagios por cada 100 mil habitantes.

En la región capital circula en estos momentos la variante Delta del Coronavirus, que tiene una incidencia de contagio muy rápida y por lo tanto, requiere de mucho más esfuerzo individual por parte de la población para cuidarse, advirtió por su parte la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

“(La variante Delta) tiene un nivel de contagio de seis a ocho veces –mayor-, por eso el llamado es a preservar con mucha disciplina las medidas de prevención. El uso del tapaboca es fundamental (…) el lavado de las manos, el uso de desinfectante”, insistió Rodríguez.

El llamado es a la población a no relajar las medidas de prevención y de esta forma evitar adquirir la enfermedad mortal.