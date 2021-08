Capitalinos piden que rescaten los parques infantiles de la ciudad

Decenas de parques infantiles de Caracas se encuentran en serios estados de abandonos u otros que hace faltan reparaciones para el disfrute de los más pequeños de la casa.

Texto: Alba Ciudad (MO)

Preocupa la situación en el que se encuentran varias de sus instalaciones, he visto toboganes rotos, algunos de ellos sin barandas de seguridad, los plásticos dañados por las lluvias o con rotos por el vandalismo, comentó un padre de familia quien llevó a su hija de 6 años al parque ubicado en la Plaza San Martín.

Inclusive el aparato infantil tiene todos sus toboganes rotos, no cuenta con la escalera para que suban los niños, ni las barandas de seguridad a una altura de más de tres metros, además que los columpios sus cadenas son muy gruesas.

«Sería bueno que no solamente arreglaran las instalaciones, sino también colocaran aparatos para niños con dificultades físicas, ejemplo para aquellos que estén en sillas de ruedas o no cuente con su totalidad de movilidad o para diversas condiciones, ojalá tomaran las autoridades competentes eso en cuenta, tengo una vecina con una niña con una discapacidad y prefiere no traerla a los parques», recomendó Marta González.

En el Bulevard de Sabana Grande fueron instalados varios, que el mismo vandalismo o adultos irresponsables han venido dañando, más allá de otros problemas sociales que se están viendo en estos últimos tiempos, como lo es el crecimiento del comercio ilegal en sus áreas, «Los niños tienen menos espacios para distraerse y que no corran riesgos de otro tipo», expresó Luis Corrales quien veía a su hijo en un caballito de trampolín por la avenida Francisco Solano.

En el Parque Los Caobos, algunas de sus máquinas están deterioradas y rotas también, algunas de ellas pueden provocar serias lesiones a los pequeños.

Igual con el parque que se encuentra en la avenida Morán, por los alrededores de la urbanización La Quebradita II, que se encuentra dañado y con falta de reparaciones, además de no contar con sillas para los padres.

También el que fue instalado en la parroquia 23 de Enero por la plaza 4F, que está completamente dañado, «aunado a que es el único espacio seguro que tienen los niños que habitan esta zona, vimos que hicieron arreglos a la plaza, esperamos ver igual con este parque», comentó Zulay Sánchez quien vive en ese sector.