Roland Carreño confesó uso de dinero de Citgo para financiar actividades de Voluntad Popular y otros partidos del G4

El coordinador operativo nacional de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño, confesó su responsabilidad en la transferencia de sumas de dinero procedentes de la empresa Citgo, con el fin de financiar a su partido político, así como a Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, partidos integrantes del denominado G4. Así pudo apreciarse en un video compartido este viernes por el exministro de comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez.



Texto: Alba Ciudad

Rodríguez, quien también es candidato a diputado y jefe de campaña del Gran Polo Patriótico, mostró evidencias de que estos partidos políticos, conocidos también como el «G4», se apoderó de recursos de la empresa Citgo para usarlo en acciones partidistas y posiblemente desestabilizadoras.

En su confesión, Carreño señala que, entre sus funciones estatutarias como coordinador operativo nacional de VP están «la organización, impulso y supervisión de todos los procesos orgánicos del partido», incluyendo la organización electoral, las comunicaciones y la formación de redes populares, para lo cual se usa «un presupuesto mínimo de 34 mil dólares», los cuales se distribuyen a los 24 responsables de cada área operativa del país.

Roland Carreño confiesa uso de dinero de Citgo para distribuirlo a Voluntad Popular y otros partidos

Ver este vídeo en YouTube

Continuó Carreño: «Los fondos los recibo en mi cuenta del banco Banesco a través de una cuenta en Estados Unidos de la señora Muma Rosas, quien a su vez lo recibe en su cuenta a través de unas implementadoras y de la Fundación Simón Bolívar de Citgo, para operaciones y tratamientos puntuales de la actividad del partido, simposios, conversatorios, arepazos, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral».

«En dos ocasiones Leopoldo (López) me pidió que le consiguiera efectivo en dólares: 2.500 dólares en una ocasión, 4 mil en otra. Hice la operación a través del mercado paralelo y se lo entregué a su equipo de seguridad», explicó en el video mostrado por Rodríguez.

Citgo es la empresa estadounidense propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cuya dirección fue entregada ilegalmente por el gobierno estadounidense a Juan Guaidó, a quién dicho país reconoce como supuesto «presidente interino» de Venezuela. Guaidó nombró una junta directiva propia, incluyendo una nueva directora de la Fundación Simón Bolívar, un ente de Citgo que financiaba operaciones médicas y quirúrgicas a casos especiales.

Antes de la usurpación, la Fundación Simón Bolívar atendía cientos de casos de pacientes críticos al año, incluyendo niños y niñas con enfermedades graves: en 2015, 275 pacientes fueron atendidos; en 2016, atendieron a 276 pacientes; en 2017, a 220 y en el 2018 a 255.

Este reportaje lo hice en 2019. Es sobre el caso de los pacientes que atendía la Fundación Simón Bolívar de CITGO hasta que a @USTreasury le dio por retener sus fondos para “protegerlos de Maduro”. Resulta que se los dio a Juan Guaidó para q él y los suyos se dieran la gran vida. pic.twitter.com/9ypDMmCoLV — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) October 31, 2020

Posteriormente, la administración de Donald Trump prohibió que se continuara con estos tratamientos a través de la Fundación.

La nueva directora de la Fundación, Mariela Poleo, autorizó donaciones por cifras de millones de millones a supuestas ONG que entregan «ayuda humanitaria» a venezolanos que viven en otros países, tales como Aid for Aids International, Food for the Pobre Inc. y la Fundación Panamericana de Desarrollo, según explicó el portal de investigaciones La Tabla.

Rodríguez también denunció que, en el celular del operador político de Voluntad Popular (VP), Roland Carreño se encontró un documento que describe la distribución financiera de los fondos de esta Fundación para diferentes partidos de oposición. Afirmó que fueron encontrados chats donde algunos de los beneficiarios de los fondos manifestaban que adquirirían camionetas y vehículos con los mismos.

Igualmente, fueron publicadas notas de voz en las que Carreño conversaba con otros miembros de su partido, como Alfredo Jimeno, quien le explicaba el tema de los microencuentros y el destino de parte de los fondos que se le enviaban a través de BOFA (Bank of América) y Zelle.

Alfredo Jimeno (Concejal de Chacao 2013-2018 y coordinador del Plan País): En un vídeo presentado, le explica a Carreño que tenía el cuadro de todos los microencuentros y giras regionales y nacionales. pic.twitter.com/sBbYyRv3mr — La Tabla (@latablablog) October 30, 2020

Reafirmó que Leopoldo López acaba de instalar el verdadero epicentro de la conspiración en España y parte del dinero robado a CITGO fue utilizado en su fuga. “Toda la oposición radical está comprometida con planes golpistas para desestabilizar al país. Empresarios quieren invertir en Venezuela pero son víctimas del bloqueo criminal de Estados Unidos”.

Jorge Rodríguez muestra confesión de Roland Carreño por uso de dinero de Citgo para Voluntad Popular