Inauguran XV Feria Internacional del Libro de Venezuela en Punto Fijo (+Programación)

Este viernes 28 de febrero fue inaugurada en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón, la XV Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) para dicha entidad, con la participación del gobernador Víctor Clark, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y el poeta Luis Alberto Crespo. El evento se realiza en el Ateneo de Punto Fijo, a propósito de los 50 años de la fundación de la ciudad.

Texto: Alba Ciudad y Prensa MPPC

«Queremos traerle a la ciudad de Punto Fijo la reapertura y la recuperación integral del Ateneo de Punto Fijo, patrimonio de todos los que aquí habitamos», señaló el gobernador Clark en declaraciones a Venezolana de Televisión. «El Ateneo de Punto Fijo ‘Profesor Ismael Padilla’ está otra vez de puertas abiertas, en gala, con todas sus condiciones, totalmente recuperada la sala, la iluminación y los sistemas eléctricos».

«Hoy le toca a la cultura popular, al arte, a la música, a las artes plásticas, a la letra, la creación y la vida», enfatizó.

El sistema de orquestas infantiles de la Península de Paraguaná participó en la inauguración del evento.

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló que estas instalaciones tienen más de 2 mil metros cuadrados dedicados a la Cultura, «cosa que no sucede todos los días ni en todas partes. Sucede hoy en Venezuela, en un país acosado, asediado, al que se le pretende colocar piedras en el camino de su desarrollo y de la consolidación de su identidad. Esas piedras las quitamos del camino para abrir nuevamente el Ateneo de Punto Fijo».

En declaraciones a la prensa, el ministro destacó la importancia que tiene el quehacer cultural para hacer frente a la violencia y a cualquier pretensión desestabilizadora que busque vulnerar la dignidad y tranquilidad de la nación.

“Cada cuatro de estos niños (del Sistema de Orquestas) que han ejecutado, cada uno de estos libros que están presentándose, valen por un millón de armas, si es que las armas son las medida para garantizar la paz. Quién lo diría que mientras más cuatros, más trompetas, más mandolinas, más libros, más revistas, más discos, más poemas tengamos, menos falta harán las armas para garantizar la paz”, precisó.

En este sentido, extendió un llamado a las y los falconianos paras que se apropien de este recinto que han sido recuperado para la cultura y las artes, a fin de “que no haya un segundo, de aquí en adelante, que estos espacios que no tengan en sus seno dinámicas culturales”.

“A la violencia le encanta atentar contra la cultura. A la violencia le encanta un pueblo inconsciente de su propia identidad, le encanta un pueblo alejado de sus raíces, un muchacho, un niño o una niña que no sepa lo que es tener en sus manos un instrumento musical, un libro, o un pincel. El caldo de cultivo para la violencia es la incultura, así que la mejor política de prevención de la violencia es la mejor política cultural”, añadió.

El ministro enfatizó que, pese a las dificultades materiales que hoy enfrenta el país como consecuencia del bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense, «jamás podrán arrebatar el orgullo y la dignidad de nuestro pueblo».

“Podrán faltar muchas cosas materiales. El bloqueo económico ha podido quitarnos muchas cosas, pero lo que no han podido ni podrán jamás es quitarnos la dignidad al pueblo de Venezuela, palabra que no pareciera tener traducción en el diccionario imperialista. (…) Este pueblo no se ha dejado ni se dejará jamás”, comentó.

Además, indicó que esta Feria Internacional del Libro de Venezuela es un paso adelante en la consolidación de la victoria que hace un año el pueblo labró con su sacrificio, cuando la extremaderecha intentó atacar nuestra soberanía bajo el disfraz de una supuesta “ayuda humanitaria”.

Hasta el 1 de marzo

Bajo el lema «Leer es vida», la Filven, capitulo Falcón, se desarrollará desde este 28 de febrero hasta el 1 de marzo en los espacios del Ateneo «Rubén Ismael Padilla» en Punto Fijo, y luego, del 5 al 8 de marzo, en el centro histórico de Coro.

Esta fiesta literaria tendrá como homenajeado nacional al poeta Luis Alberto Crespo y también rinde tributo en el ámbito regional a los poetas Frank Calles y Douglas Salazar en Punto Fijo y Luis Dario Bernal en Coro.

Los amantes de la literatura podrán disfrutar de presentaciones de libros, conversatorios, conferencias, talleres y pabellón infantil, en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Asimismo, estará disponible una variedad de títulos de editoriales públicas y privadas, entre los que se incluyen las novedades ofrecidas por El perro y la rana, Monte Ávila Editores, Librerías del Sur y Biblioteca Ayacucho.