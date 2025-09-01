Fallece baluarte de la cultura venezolana José Elías “Chelías” Villarroel

Este 31 de agosto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta de Telegram, el sensible fallecimiento de José Elías “Chelías” Villarroel, una figura fundamental de la cultura neoespartana.

Texto: Prensa MPPC (Dayana Martínez) y Lisdhe Ramos

“La isla de Margarita y toda Venezuela lloran hoy la partida de uno de sus baluartes culturales”, expresó Villegas, “El maestro Chelías Villarroel, Premio Nacional de Cultura, falleció a la admirable edad de 102 años, dejando su huella imborrable en el patrimonio musical de la isla y de la Patria toda”.

En nombre del Presidente Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela, el ministro Villegas extendió sinceras condolencias a familiares, seres queridos y a todo el pueblo neoespartano. “¡Viva por siempre Chelías!”, dijo.

Por su parte, Lisdhe Ramos, conductora del programa “El oriente venezolano y su cultura” que se transmite en Alba Ciudad 96.3 FM, informó: “Nacido el 16 de febrero de 1924 en Los Millanes, población situada a casi 4 kilómetros de Juan Griego. José Elías Villarroel Marcano, hijo de un marino, se destacó como poeta, cantante, galeronista y compositor. Se inició con el conjunto Arestinga, luego integró el conjunto Nueva Esparta; en 1963 gana el Primer Festival Folclórico de Oriente, después triunfa en la Feria de San Cristóbal y en el Zulia. Tiempo después se une al conjunto Los Guaiqueríes, de Francisco Mata y en 1975 gana el Sol de Oro”.

“En 1979 es ganador del premio al Mejor Cantante del Año en la Región Oriental y ese mismo año funda el grupo Madreperla. Compositor de más de 300 canciones, entre ellas Mi bahía, Entre pajarillos, El conoto, Lamento de un marino, El soldado, Jota margariteña, La novia del pescador y El Niño Jesús. En 2012 obtiene el Premio Nacional de Cultura, mención Música y en 1996 y 2024 fue declarado Patrimonio Cultural Viviente del estado Nueva Esparta”.

“Margarita llora hoy a uno de sus más grandes hijos. ¡Hasta siempre, Chelías!”

Su vida fue un testimonio de pasión y dedicación a las artes. Comenzó su andadura en oficios como pescador, zapatero y agricultor, pero su innata vocación por la cultura lo impulsó a convertirse en un destacado poeta y músico autodidacta.