Los Parranderitos de La Pastora rinden homenaje a Iván Pérez Rossi: cuando el cancionero infantil se convierte en archivo vivo

La agrupación infantil y juvenil «Los Parranderitos de La Pastora» dedicó una tarde de música y tradición al cantautor, compositor y arreglista venezolano Iván Pérez Rossi, en un encuentro realizado en los espacios del Eje del Buen Vivir, en Bellas Artes, Caracas, con el acompañamiento de la Fundación Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Gustavo Quintana

El homenaje reconoció la trayectoria de Pérez Rossi y su aporte al cancionero infantil venezolano. La actividad inició con la interpretación de «Con real y medio», seguida de las palabras de bienvenida de Aracelis García, directora de la Red de Arte, quien destacó que las canciones del homenajeado forman parte de la identidad de varias generaciones desde la década de los setenta. «Hoy celebramos a Iván Pérez Rossi y el modo en que su música continúa aprendiendo en la voz de los niños y niñas de la patria», expresó García.

Quién es Iván Pérez Rossi

Nacido en Ciudad Bolívar el 3 de agosto de 1943, Pérez Rossi es ingeniero civil de formación y músico autodidacta . En 1971 fundó, junto a su hermano César Pérez Rossi, Mauricio Castro y Hernán Gamboa, la agrupación Serenata Guayanesa, una de las más importantes de la música tradicional venezolana . Con esa agrupación grabó más de cincuenta discos y compuso decenas de canciones que se convirtieron en referencia obligada para varias generaciones de venezolanos, entre ellas «La pulga y el piojo», «Corre caballito» y «El papagayo» .

Serenata Guayanesa fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2011, reconocimiento que la Asamblea Nacional ratificó en 2021 al conmemorarse el cincuentenario de la agrupación . Su repertorio abarca géneros como calipso, malagueñas, guasas, valses, bambucos, gaitas, aguinaldos y galerón, y ha sido fundamental en la difusión de la música tradicional venezolana dentro y fuera del país .

Pérez Rossi también ha desarrollado una carrera como solista, con álbumes como «Canciones de Eterna Navidad», «Mi Canción es Alegría» y «Canto Caribe», y ha publicado libros de carácter didáctico orientados al público infantil . En 2024 se incorporó al comité promotor de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, iniciativa gubernamental para la promoción de la cultura tradicional .

El homenaje y sus gestos

Durante la actividad, el homenajeado compartió anécdotas de su trayectoria y cantó «Corre caballito» y «Viajera del río», esta última junto a los integrantes de Los Parranderitos. «Estos muchachos están renovando el archivo musical venezolano. Es muy importante que canten nuestras canciones y reafirmen nuestra nacionalidad», expresó Pérez Rossi.

El Movimiento de Muñequeras y Muñequeros entregó al maestro obsequios artesanales inspirados en la canción «La pulga y el piojo», entre ellos un caballito de madera traído desde Ciudad Bolívar y un muñeco de tela elaborado por la artesana Malú Rengifo como retrato del homenajeado. Gregory Mota, integrante de la agrupación, señaló que compartir con Pérez Rossi constituye una experiencia significativa porque su obra impulsa a las nuevas generaciones a preservar las tradiciones culturales del país. El encuentro concluyó con un zangueo entre aplausos y música compartida.

El contexto de una agrupación en formación

Los Parranderitos de La Pastora nacieron en 2017 con el propósito de preservar y promover las tradiciones en esa parroquia caraqueña, y mantienen audiciones abiertas para niños y adolescentes de entre 9 y 14 años interesados en el canto o en instrumentos como cuatro, percusión, trompeta y trombón . Su participación en eventos como el homenaje a Pérez Rossi y su presencia en la movida decembrina caraqueña reflejan una continuidad en la que el cancionero infantil no se conserva como pieza de museo, sino como repertorio que se interpreta y se transmite en la voz de quienes crecen con él.