“¡Ya basta de excusas!”: Delcy Rodríguez reitera exigencias de Venezuela para retorno del oro en el Banco de Inglaterra

En el marco de la reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y Ministros realizada en el Palacio de Miraflores este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a la Cancillería y a la Procuraduría reforzar las gestiones para lograr el retorno de las reservas venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra.

Texto: Últimas Noticias

“Hubo un acuerdo en la Asamblea Nacional, donde los sectores políticos de Venezuela exigen el regreso y el retorno del oro a nuestro país. Ya basta de excusas (…) Ese oro es de los venezolanos y de las venezolanas, no del Banco de Inglaterra. Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro”, aseveró la mandataria nacional.

La jefa de Estado aseguró que potencias extranjeras buscan “apropiarse ilegítimamente de los recursos de reserva aurífera de Venezuela”.

Desde el año 2019, aproximadamente 31 toneladas de oro permanecen en las bóvedas del Banco de Inglaterra, las cuales están valoradas en más de 1.300 millones de dólares y se mantienen retenidas en el Reino Unido. Durante años, el Poder Judicial británico supeditó el acceso a dichos activos.

Fortalecen producción de oro en Bolívar

Durante la reunión, la presidenta Delcy Rodríguez anunció la entrega de maquinaria pesada para el sector minero en la Planta Chocó del estado Bolívar.

La mandataria aseguró que “ahí estamos trabajando, viendo posibles y potenciales alianzas internacionales para incrementar nuestra producción de oro; ahí estamos recibiendo maquinaria pesada adquirida por la Corporación Venezolana de Minería” con el objetivo de “incrementar la producción”, enfatizó.

Desde el Parque Industrial Minero III Planta Chocó en El Callao, el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, informó “que gracias al Plan Venezuela Renace estamos recibiendo 41 equipos de superficie que van a poder incrementar la producción en la planta Chocó y en todas nuestras operadoras mineras”.

La entrega de esta maquinaria forma parte de los esfuerzos del ejecutivo nacional por aumentar la producción, que tiene como objetivo incrementar los beneficios socioeconómicos del pueblo venezolano.

“Un plan que totaliza más de 544 equipos de superficie, equipos subterráneos, equipos de perforación, equipos móviles, además de equipos navales. Esto va a permitir el incremento de nuestra producción de oro, el incremento de nuestra producción de carbón”, ratificó el ministro Silva.

Uno de nuestros propósitos del Estado venezolano es impulsar la producción de las industrias básicas, para hacer del sector minero una de las bases principales de la economía nacional.