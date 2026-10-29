Oliver Blanco designado como nuevo canciller

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que Félix Plasencia será el director de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República y Oliver Blanco será el nuevo canciller. Estos anuncios los realizó la mandataria nacional durante un acto enfocado en los avances y planes para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que incluye la modernización de la Central Hidroeléctrica Macagua.

  

Texto: Últimas Noticias

Durante su alocución, la mandataria indicó que el diplomático Oliver Blanco, quien hasta ahora fungía como primer viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, y viceministro para Europa y América del Norte, dirigirá la política exterior y las relaciones diplomáticas de Venezuela.

Oliver Blanco es designado nuevo canciller de Venezuela por la presidenta encargada Delcy Rodríguez
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Asimismo, la mandataria nacional señaló que Félix Plasencia pasa a desempeñarse como director de Asuntos Internacionales de la Presidencia de la República. Rodríguez informó que su primera misión prioritaria será establecerse en el Reino Unido para gestionar las acciones orientadas a la recuperación del oro venezolano depositado en dicho país.

El Viceministerio para América del Norte y Europa lo asume la diplomática y economista Marynna Saatajian, enfocada en profundizar la presencia internacional en dichas regiones.

Saúl Ameliach, anterior viceministro en el Ministerio de Economía y Finanzas y presidente del Instituto de Estudios Económicos de Venezuela, asume el Viceministerio de Comercio Internacional para impulsar la agenda económica externa, yel viceministro para África, Yuri Pimentel, asumirá las funciones de primer vicecanciller .

“Yo espero que este equipo fortalecido siga avanzando en los cambios y en la recuperación política de Venezuela en ámbitos de cooperación de amistad con todos los países”, expresó para finalizar la mandataria nacional.

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