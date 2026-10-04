Lula da Silva y Flávio Bolsonaro irán a segunda vuelta en Brasil

Los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el próximo 25 de octubre en la segunda vuelta de elecciones en Brasil, según los resultados publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en la noche de este domingo, al 99.99% de escrutinio, mostraba a Bolsonaro (Partido Liberal, ultraderecha) con un 47.03% de los votos (56.104.049), seguido por el líder histórico del Partido de los Trabajadores, con 45.16% (53.876.219).

Texto: Telesur / Fotos: Agencias

Bolsonaro mantuvo ventaja a lo largo del escrutinio,con porcentajes por encima del 48% en la mayor parte, mientras que Lula arrancó del entorno de 40% y fue ganando terreno, redujo en más de ocho puntos la ventaja inicial de Flávio Bolsonaro y se encamina al balotaje con una diferencia de unos dos puntos, en un escenario que las encuestas de segunda vuelta ya mostraban empatado. El nordeste brasileño fue la base de la remontada, por lo que su movilización y su participación serán decisivas el día 25.

Según los datos mostrados por el TSE con el escrutinio casi en 100%, de un universo de más de 158 millones de votantes habilitados la comparecencia fue de 125.265.833 en 499.248 mesas electorales, frente a una abstención de 33.467.247 (21.08%). Se registraron 2.300.710 (1.84%) votos en blanco y 3.673.899 (2.93%) nulos.

Lula y el hijo del expresidente golpista Jair Bolsonaro volverán a enfrentarse el 25 de octubre, en la segunda vuelta de las elecciones, luego de una corta segunda campaña electoral que impone al progresismo el reto de una mayor movilización y vías para atraer votos del espectro independiente, el abstencionismo o sectores cuyos candidatos quedaron fuera de la contienda, aunque tienen posiciones más cercanas a Bolsonaro.

Lula: «Apenas comienza el juego»

En su primera declaración tras conocerse los resultados, Lula agradeció a millones de brasileños que fueron a las urnas para la votación por todos los cargos, al tiempo que señaló las cifras de abstencionismo.

«Apenas comienza el juego, estamos en la prórroga. Volveremos con energía plena y hablaremos del futuro», dijo.

«El resultado muchas veces es inesperado, nunca logramos todo lo que queremos, estábamos convencidos de ganar en primera vuelta, pero eso también nos ha pasado otras veces. Tenemos la segunda vuelta y es la hora de la prueba final, de demostrar la verdadera foto de Brasil, del Brasil que queremos. A partir de mañana, comenzamos una nueva campaña», afirmó Lula ante miles de seguidores en Sao Bernardo do Campo, São Paulo.

Será —subrayó—, una campaña entre dos candidatos «que entonces podremos exponer las diferencias entre las propuestas que existen en Brasil», con lo que hizo referencia a que llega el momento de contrastar las propuestas reales entre el modelo de Brasil que él promueve y el del ultraderechista Bolsonaro.

Lula destacó la experiencia de su vicepresidente, Geraldo Alckmin, al frente de São Paulo y su experiencia como presidente, con los mayores cambios sociales en la historia de Brasil. Del lado del bolsonarismo, señaló «la biografía de un pasado tenebroso, sin un horizonte promisorio».

«Está claro que tenemos que mostrar qué Brasil queremos construir. Vamos a mostrar lo que se hizo y lo que espera la sociedad que se haga. Brasil debe tener un futuro que pasa por la inversión y el desarrollo social, para transformarse en un país competitivo a nivel internacional, con la capacidad de dar un salto en que la sociedad pueda alcanzar el estado de bienestar», señaló el mandatario.

Agregó que en sus mandatos «ya vencimos el hambre una y otra vez», pero apuntó que «con lo que lograremos cambiar este país es con la educación», y aseguró la continuidad de la inversión en ese sector, en tecnología, en universidades, en la universalización de los programas para que los jóvenes no abandonen la educación media.

«Vamos a hacer escuelas de tiempo integral en todo Brasil y fortalecer la recuperación del polo industrial, incluida la biofarmacéutica. Fortalecer la farmacia popular y otros programas para la salud, las políticas de inclusión social», dijo y ratificó que en su gobierno «no habrá política de recorte fiscal que vaya a perjudicar a las personas pobres de este país».

Sobre la abstención y la campaña que viene, afirmó que «vamos a hacer un llamado a esas personas para que sepan que en este momento histórico el voto es definitorio para decidir el futuro del país».

Bolsonaro: menos ministerios

En una intervención en la que se dedicó a criticar a Lula y su gestión, Bolsonaro decretó «el fin de la era del PT» y, con pocas propuestas, entre ellas «un gobierno con menos ministerios», dijo estar «preocupado por el futuro de Brasil».

Tras plantear su intención de «atacar y resolver los problemas reales de Brasil», añadió: «Quiero tener la oportunidad de cuidar de Brasil. Quiero tener la oportunidad de cuidar del pueblo brasileño. Quiero tener la oportunidad de cuidar de ti que me estás viendo».

Gobernaciones y Congreso

En la carrera por las Gobernaciones estatales, 20 gobernadores quedaron elegidos en la primera vuelta (São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Amapá, Pará, Rondônia y Roraima), mientras que seis estados (Acre, Amazonas, Espírito Santo, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte y Tocantins) y el Distrito Federal irán a segunda vuelta.

En São Paulo, el derechista Tarcísio de Freitas, un aliado del candidato Flávio Bolsonaro, ha sido reelegido ante el aspirante Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Con el 90%, De Freitas tenía el 62.8% de los votos en la primera vuelta de este domingo, frente al 36.2% del candidato progresista.

Del otro lado, Rafael Fonteles (PT) alcanzó el 70.86% de los votos válidos en las elecciones para el gobierno de Piauí, el porcentaje más alto registrado entre los gobernadores elegidos en la primera vuelta este domingo. El candidato del PT fue seguido por Arthur Henrique (PL), en Roraima, con un 69.13%; Jorginho Mello (PL), en Santa Catarina, 68.98%, y Eduardo Riedel (PP), en Mato Grosso do Sul, 67.07%. El PT también mantuvo Bahía y Ceará.

En un resultado favorable al bolsonarismo, el Partido Liberal avanzó en ambas Cámaras del Congreso brasileño. En la Cámara de Diputados, el bolsonarismo alcanzaría 131 bancas, ante 235 de partidos de centro y 122 de la izquierda. En el Senado, el PL tendría 33 curules, 10 más que en 2022; el centro quedaría con 31, desde 13 anteriormente, y la izquierda sumaría 15, ganando tres.