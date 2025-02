Biella Da Costa conquistó al público de la Casona Cultural con su jazz, rock y grandes invitados (+Fotos)

Una fiesta de rock, jazz y blues tuvo lugar este sábado en los espacios abiertos de la Casona Cultural Aquiles Nazoa con la presentación de la cantante venezolana Biella Da Costa, quien ofreció un extenso repertorio de temas clásicos y composiciones propias.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Gustavo Quintana)

Frente a un numeroso público conocedor de estos géneros musicales, Da Costa hizo gala de su potente voz al interpretar temas de su autoría como “Si me enamoro”, “Háblame”, “In your eyes” y Todo el mundo”. “Agradecemos mucho este momento que nos han dado en la Casona para tener música diversa, no solamente música venezolana, sino buena música inventada por nosotros, un poco de jazz de rock, de ritmos latinos. La pasamos muy bien junto a unos músicos maravillosos”, comentó la cantante.

Da Costa presentó al público a los integrantes de su banda: los veteranos Nené Quintero en la percusión, Álvaro Falcón en la guitarra y Miguel de Vicenzo en la batería, acompañados de cuatro músicos de nuevas generaciones en los metales.

Luego, la euforia se apoderó del recinto con la participación del cantante venezolano de rock Paul Gillman, quien interpretó varios temas junto a Da Costa y provocó que los espectadores se levantaran de sus asientos para saltar y pedir más canciones. Gillman agradeció a los presentes el apoyo al talento musical venezolano y reconoció los aportes de Biella Da Costa y su banda al rock nacional.

El espectáculo de Biella Da Costa fue recibido con gratitud por los presentes, quienes destacaron su calidad. “He disfrutado de tremendo concierto. Todo ha sido muy bien coordinado en cuanto a logística y dirección musical; ha sido una tarde inolvidable aquí en la Casona Cultural y espero que se repita porque es lo que la juventud necesita”, comentó la espectadora Luisana Ramos.

Ramos manifestó su gusto por la propuesta musical de Da Costa. “Lo que más me gustó fueron sus canciones con contenido para la vida, para el medio ambiente, para la cultura. O sea, tienen canciones que aportan a la sociedad”.

Por su parte, Cristian Rodríguez, elogió el talento de la cantautora. “Esta experiencia del concierto fue maravillosa, porque hubo muchos temas emblemáticos y también temas de su propia autoría. De verdad, es una manifestación artística maravillosa y Biella tiene una voz extraordinaria”, dijo.

Para estar al día con la agenda de actividades de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, sigue su cuenta en Instagram: @lacasonave y consulta las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Instagram: @minculturave.