Paul Gillman cumplió 49 años de vida artística

El legendario cantante venezolano de rock Paul Gillman cumplió este 22 de febrero 49 años de carrera artística.

Carlos Martínez, cronista del Rock Nacional, explicó en nota de prensa que Paul Gillman inició oficialmente su carrera el martes 22 de Febrero de 1977 con un tributo teatral a

KISS, realizado en Valencia, estado Carabobo. A lo largo del tiempo ha fundado 10 grupos: Power Age, Arkangel, Massakre, Gillman, Taxi, Paul Gillman (solista), Black Night (Tributo a Deep Purple), Power Age 2.0, Pul Gillman & Luis Loyo y el más reciente, Paul Gillman & Los Valientes.

Power Age y Arkangel

Power Age existió entre 1978 y 1981. Fue su primera banda oficial. Con ella no grabaron discos. El 31 de octubre de 1981, cambió su nombre a Arkangel por imposición de la disquera. Canta con esta agrupación desde 1981 hasta 1984 y grabó 3 discos:

Arkangel (1981)

Rock Nacional (1982)

Represión Latinoamericana (1983)

A finales de 1982, Gillman forma parte del Proyecto Massakre, con el cual abren los conciertos de Van Halen en Venezuela en el Poliedro de Caracas en enero de 1983. Este proyecto duró desde octubre de 1982 hasta enero de 1983. Grabaron solo 2 Demos.

Gillman

Ha existido desde 1983 hasta la actualidad. Con este han grabado los siguientes discos:

“LEVÁNTATE … Y PELEA!” (1984). “EL GUERRERO” (1985). “EL REGRESO DEL GUERRERO” (1990) . “LO MÁS DURO” (Cassette pirata OFICIAL 1991). READY TO ATTACK (EP) (Grabación de temas en inglés 1992) incluida en el Cd 15 años . 15 AÑOS (CD Recopilatorio 1992). LO INÉDITO (Cassette Pirata OFICIAL 1993) ESCALOFRIO (1994). VIVO & EN VIVO (1996). CD recopilatorio PAUL GILLMAN 25 AÑOS (2001). CUAUTHEMOC (2003) EL DESPERTAR DE LA HISTORIA (2004). Caja de Colección “30 AÑOS DE ROCK NACIONAL” (2007). INEVITABLE (2007) (Solo se consigue en la caja de Colección 30 AÑOS). TRIBUTO A LOS DESCONOCIDOS (2010). TRIBUTO A LOS DECONOCIDOS II EDICIÓN (2011). ESCALOFRIO II “ La Conclusión” (2012).

También hicieron fusiones de rock nacional con cuentos de espantos y aparecidos. Se edita:

ESCALOFRIO XX ANIVERSARIO (2013). CLÁSICOS RECARGADOS (2015). MÁS VIVO & EN VIVO CD/ DVD ( 2016). LEVÁNTATE Y PELEA “40 ANIVERSARIO“ (2017). ESCALOFRIO “LA SAGA” ( 2018). LEVÁNTATE Y PELEA Edición Especial doble “40 Aniversario” (2019). TESOROS” (2021 ) Incluye el trabajo: TRIBUTO AL ROCK BRITÁNICO”. PRESENTE (2021) que incluye: TRIBUTO A LOS DESCONOCIDOS III (EP). LEVÁNTATE Y PELEA, 40 ANIVERSARIO EDICIÓN ESPECIAL” (2024). ESCALOFRÍO 30 ANIVERSARIO EDICIÓN ESPECIAL (2024).

Proyecto VENEZUELA TAXI (1987)

Banda de versiones de Rock & Roll. Grabó 4 Demos para TV.

Proyecto PAUL GILLMAN (1988 hasta la actualidad)

Editó los discos:

“SÍGUEME” El recopilatorio “25 AÑOS” en 2002. “DESPERTANDO EN LA HISTORIA” (Tributo al cantor ALI PRIMERA).

En 2021 PAUL GILLMAN colabora con el virtuoso guitarrista DOUGLAS SAAB y es lanzado en formato digital el disco: “SAAB GUITAR PROJECT featuring PAUL GILLMAN plays Van HALEN“ THE DAVE YEARS, donde también participó el destacado músico LUIS LOYO (se editará en físico en 2026 como CD de regalo en la producción PAUL GILLMAN & LUIS LOYO. “DIOSES Y MITOS”).

Proyecto “BLACK KNIGHT” (1997-1998)

Fue una banda que se convirtió en el primer Tributo venezolano a DEEP PURPLE. Tocaron en Maracay, Caracas y Valencia. Solo existe 1 tema pirata grabado en vivo.

Proyecto “POWER AGE 2.0” (2021-2024)

Con este proyecto, PAUL GILLMAN lanzó:

30. La Caja de Colección LOCOS POR EL ROCK & ROLL “EL LEGADO” que incluyó 5 discos entre ellos el primero de POWER AGE como POWER AGE 2.0 “PRECURSORES” .

En lo concerniente a trabajos discográficos, Gillman, con el lanzamiento de la obra PAUL GILLMAN & LUIS LOYO DIOSES Y MITOS hasta el momento tiene 65 trabajos Discográficos + Discos en Formato Físico, incluyendo reediciones y ediciones internacionales: 101 obras fonográficas: ¡Más que cualquier cantante de Hard Rock de Hispanoamérica!

Actualmente, Paul Gillman en sus 49 años de carrera artística obtiene un nuevo récord mundial en el ámbito del rock, y es que con el lanzamiento de la producción “DIOSES Y

MITOS” de PAUL GILLMAN & LUIS LOYO , que es una caja de colección que contiene 5 CDs con 74 versiones en inglés de bandas internacionales clásicas y de culto en 4 CDs + 1 de regalo: el disco tributo a Van Halen, que realizó con el virtuoso guitarrista venezolano DOUGLAS SAAB junto a LUIS LOYO en 2021.

Según el cronista, Gillman logró así un sitial de honor en la Historia del Rock Universal, ya que ningún cantante de Hard Rock o Heavy Metal en Hispanoamérica y en el mundo ha lanzado una producción de 5 CDs con 74 versiones.

Paul Gillman & Los Valientes

Es el actual proyecto musical del cantante acompañado de excelentes músicos que debutaron hace un año, el 22 de febrero de 2025 en concierto con motivo de sus primeros 48 años de Carrera Artistica“ en la Casa del Artista, en Caracas. Han ofrecido extraordinarios presentaciones en Caracas y en Valencia.

Cabe destacar que el motivo principal de la creación de este nuevo proyecto de PAUL GILLMAN ha sido orientado en la nostalgia de sus primeros 12 años de carrera y sus primeros 6 discos (los 3 primeros como Arkangel y los 3 primeros de Gillman).

Paul Gillman en la radio

Resulta oportuno reseñar que el Maestro PAUL GiLLMAN se inició en la radio como productor y musicalizador desde 1976 , y a partir del 20 de Marzo de 1990 lanza su propio programa radial “LA ESENCIA” actualmente “KULTURA ROCK RADIO” próximo a cumplir 36 años ininterrumpidos en el aire.

“Kultura Rock Radio” es transmitido en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM todos los domingos a las 9 de la noche.

Productor, presentador y animador de televisión

En la televisión inicia su carrera en 1985 como productor y animador de televisión. Iniciando su propio programa de televisión EL GARAJE , actualmente KULTURA ROCK desde el 14 de agosto de 1999 , único programa de TV de Rock en el mundo con 26 años en el Aire, apoyando a los grupos de Rock Nacional e Internacional y que es producido, conducido y animado por un cantante de Rock.

Productor de conciertos

Creador del Festival GILLMANFEST desde mayo del 2005 (con 38 ediciones hasta la fecha) y de los Festivales KULTURA ROCK EN VIVO y del relanzamiento a partir del 2021 del Festival de las Flores.

Presidente de la Fundación Corazón Rockero

Desde 2017 Paul Silvestre Gillman es el Presidente de esta fundación que ha apoyado , rescatado, promovido, valorado y dignificado el Rock Nacional y sus músicos.

Paul Gillman en sus 49 años de Carrera , se ha distinguido por haber ayudado a los artistas, músicos y bandas de distintas formas para alcanzar sus sueños.

En su constante lucha y creencia en la Cultura del Rock en Venezuela, ha dado respaldo a las agrupaciones de todo el país, ofreciéndole espacios en la radio, televisión y sobre una tarima en sus distintos festivales al mismo nivel que los grupos internacionales. Así mismo, ha sido factor fundamental para la promoción de nuestro talento tanto nacional e

internacionalmente.

La carrera de Paul Gillman es un ejemplo de constancia, un Guerrero que no se ha rendido jamás, que por casi medio siglo ha luchado duramente por sus sueños, los cuales se han materializado en obras discográficas, conciertos , programas televisivos, radiales, cultura. Cabe destacar que Paul Gillman a lo largo de su longeva historia ha ayudado en obras benéficas y humanitarias. Aunque prefiere mantenerlo en el anonimato se le reconoce su gran labor. Un maestro que nos sigue legando lo mejor de sus tesoros, un Patrimonio Cultural Viviente, un Valuarte nuestro del que nos sentimos orgullosos las rockeras y Rockeros de Venezuela.

Biografia Realizada por Carlos Martinez, Cronista del Rock Nacional. Instagram: @carlosmartinez8421 Corazón Rockero.