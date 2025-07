Falleció Abraham García “Cangrejo”, leyenda del rock venezolano

Este martes se dio a conocer el fallecimiento de Abraham García, mejor conocido como Cangrejo, pionero del punk en Venezuela y miembro de bandas icónicas como La Seguridad Nacional o Dermis Tatú. Tenía 70 años de edad. La información se difundió a través de las redes sociales, donde fanáticos destacaron la trascendencia del músico.

Texto: Últimas Noticias

Como miembro de Seguridad Nacional, García pasó para siempre a las páginas de la música venezolana. Junto a Gustavo Corma y Juan Bautista López «Yatu» integró las filas de la agrupación en calidad de baterista, imprimiendo una fuerza creativa que sentaba las bases para la exploración sonora de la formación, que fusionaba elementos del post-punk, new wave y hardcore en una propuesta inconfundible y adelantada a su tiempo.

‘Uñas asesinas’, ‘Vampiro’ y ‘No eran tan fácil’ resonaron con fuerza en los 80 y sus acordes se extienden hasta hoy gracias a Zapato 3, que popularizó los dos primeros temas. Sin embargo, en su sonido original la presencia de Cangrejo se hacía sentir, otorgando profundidad y una cadencia hipnótica a las composiciones.

Seguridad Nacional, con Cangrejo en sus filas, trascendió la escena local para convertirse en un referente. Abrió las puertas para el rock alternativo en Venezuela, inspirando a generaciones futuras de músicos a atreverse con sonidos menos convencionales y liderando la época dorada del género en el país. Los álbumes de la banda hoy se consideran piezas de culto, y en cada uno de ellos, la huella de Cangrejo es innegable.

Sexo, drogas y rock and roll

En una entrevista ofrecida en 2016, el artista, que además produjo para Trance Nuance, reveló que también dominaba la guitarra. “Siempre fui melómano. Aprendí por mí mismo a tocar batería con muebles, peroles y cojines. También aprendí guitarra. Lo primero que escuché fueron Los Panchos, Daniel Santos, Agustín Lara, La Billo’s, y el Trío Matamoros, era lo que se escuchaba en mi casa. Pero con el Quinteto Contrapunto y Los Panchos se me quedó en la mente eso del juego de voces. Luego vinieron Los Beatles y cambió mi mundo. Era la única referencia que teníamos los que nos sentíamos un poco asfixiados en la sociedad”, dijo Cangrejo.

Contracorriente desde niño, relató que siempre fue «estrafalario» y rebelde. Cursó estudios en colegio católico, donde brotó su particular espíritu: “Recuerdo que cuando estudiaba en La Salle me querían sacar porque me obligaban a cortarme el pelo. Los curas me decían: ‘usted no tiene espíritu lasallista’. Y yo pensaba: ‘Voy a tomármelo como un cumplido. Si resulto demasiado extraño para esta gente o para mi país debe ser que voy por muy buen camino'”.

Con su música y su verbo, buscó marcar una diferencia en aquellos con los que cruzaba palabras: «Lo que busco es divorciar a la gente, aunque sea por dos segundos, de su propio concepto de identidad. Que puedan decirme: ‘coño, me quedé en blanco’. Soy devoto, acérrimo y entregado de la santísima trinidad: sexo, drogas y rock and roll».

