Gobierno Bolivariano Lanza Plan Nacional de Formación y Empleo para Fortalecer el Sector Construcción

En un esfuerzo por dinamizar la economía nacional y generar nuevas oportunidades laborales, el Gobierno Bolivariano, a través del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (MINHVI), ha activado el Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción. Esta iniciativa, anunciada por la presidenta Delcy Rodríguez, busca certificar y capacitar a miles de venezolanos en oficios clave para la edificación, con el objetivo de integrarlos al ambicioso plan de recuperación urbana “Venezuela Renace” .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional / Fotos: Redes Sociales

El programa, que inició su fase de registro el pasado lunes 24 de agosto, está dirigido tanto a profesionales con experiencia como a quienes deseen iniciarse en el área. Los oficios contemplados incluyen albañilería, plomería, electricidad, herrería y carpintería, ofreciendo una formación integral que facilitará su inserción en el mercado laboral .

Inscripciones y Cobertura Nacional

Las personas interesadas en formar parte de este programa pueden inscribirse a través de tres vías principales: el Sistema Patria, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) o mediante las comunas de su circuito comunal. La iniciativa arranca en la Gran Caracas, con la proyección de expandirse a todo el territorio nacional .

“Recuperar el país también significa abrir nuevas oportunidades a nuestra gente”, señaló el MINHVI en sus canales oficiales, destacando que este plan es un pilar fundamental para sumar “manos a la recuperación de Venezuela” . La formación estará a cargo de diversos entes del Estado, garantizando una preparación de calidad que permita a los trabajadores contribuir activamente al desarrollo habitacional del país .

Un Impulso a la Gran Misión Vivienda Venezuela

Este nuevo programa se enmarca en las políticas de protección social y hábitat del Ejecutivo, que buscan no solo garantizar el derecho a una vivienda digna, sino también fomentar el empleo y la autoconstrucción. La capacitación en oficios es vista como un complemento esencial para la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que continúa avanzando en la construcción de hogares seguros para las familias venezolanas .

Con esta acción, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la formación del “Constructor Popular” y la construcción de un futuro próspero, donde el trabajo y la educación sean motores del cambio social .