Con un recorrido por la faceta humana del Libertador Simón Bolívar cerró “Agosto en colores e historias”

Con la lectura de las obras “Calavera”, “Simón y Nevado” y “Conocimos al Libertador” culminó este lunes 31 de agosto el programa “Agosto en colores e historias” en el campamento transitorio de la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, ubicada en la parroquia Altagracia de Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

En este espacio, bajo la dirección del narrador oral José Gregorio Cabello y del profesor Hugo Vidal, niños, niñas y jóvenes se aproximaron a las hazañas del Libertador Simón Bolívar. Esta aproximación se efectuó no sólo a través de la literatura, sino también del dibujo.

Durante la jornada, los participantes se sumergieron en las historias del Padre de la Patria para explorar facetas poco conocidas fuera del campo de batalla. “Ellos desarrollaron su propio discurso a partir de lo que habían leído. Eso es valiosísimo porque hasta los más pequeños conocen los detalles de los acontecimientos donde participó Bolívar”, expresó Cabello.

Por su parte, el profesor Vidal destacó la destreza visual de los asistentes para ilustrar sus ideas y plasmar los distintos escenarios de la geografía nacional, como el mar, los páramos venezolanos y los llanos.

Entre las participantes, la joven Victoria Lídice elaboró una composición artística para integrar las tres lecturas y resaltar el lado más humano del héroe patrio. “Simón Bolívar es una persona y no un robot que está hecho para liberar naciones; también juega con sus amigos”, manifestó.

Lídice subrayó cómo la estructura narrativa de los libros estudiados capta el interés del público desde el inicio hasta el desenlace, gracias a su formato atractivo donde resaltan diversas ilustraciones.

El programa “Agosto en colores e historias” es una iniciativa impulsada por la Biblioteca Ayacucho, enmarcada en las acciones del Estado venezolano para brindar atención integral a las comunidades en campamentos transitorios. Tras esta exitosa experiencia que constó de ocho sesiones, se prevé dar continuidad a estas dinámicas formativas durante septiembre con el análisis de nuevos textos.