San Agustín se mueve: Todo listo para la onceava edición del festival “La Movida” 🗓

El “Noticiero Cultura al Día”, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM, tuvo como invitado a Reinaldo Mijares, director de la agrupación cultural 100% San Agustín, quien dio todos los detalles de la programación de “La Movida”, un evento que por 11 años consecutivos se ha consolidado como una plataforma para la danza diversa y la construcción de comunidad en el corazón de Caracas.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

La cita es del 13 al 23 de mayo y promete transformar distintos espacios emblemáticos de la capital en un escenario vivo para el movimiento. Desde la sala Carlos Orta del Teatro Alameda hasta las calles del Barrio Marín, pasando por el Museo de Bellas Artes y los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, el público podrá disfrutar de un abanico de expresiones dancísticas que incluyen desde el folclore y el ballet hasta la danza contemporánea y urbana .

Una vitrina para la diversidad dancística

Reinaldo Mijares explicó que en esta edición, la curaduría del festival se ha caracterizado por ser inclusiva y representativa de lo que ocurre en la escena caraqueña. “Vamos a ver grupos folclóricos, danza contemporánea, ballet, tango, danza urbana y nacionalista”, detalló el también coordinador del Teatro Alameda .

La convocatoria superó las expectativas al reunir a más de 30 agrupaciones que se presentarán en los dos primeros días del evento, con un total estimado de 80 colectivos provenientes no solo de Caracas, sino también de Mérida, Valencia, Maracay y el estado Miranda. Mijares destacó que el festival es una “ventana” para observar el trabajo tanto de agrupaciones profesionales como de grupos comunitarios, niños y adultos mayores.

La danza toma las calles y los museos

Una de las características más relevantes de “La Movida” es su capacidad para apropiarse de los espacios públicos. Más allá de las presentaciones en sala, el festival incluye actividades emblemáticas como la “Cumbre Danzado”, un recorrido que se realizará por las calles del Barrio Marín, donde los asistentes podrán encontrar danza en esquinas, aceras y frentes de las casas, en una clara alusión al movimiento de muralismo que caracteriza la parroquia.

Otras de las actividades destacadas son el programa “Danza al Museo” , pautado para el Museo de Bellas Artes, y “Caracas en Movimiento” , que se llevará a cabo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. La clausura promete ser una fiesta comunitaria el sábado 23 de mayo a partir de las 4 de la tarde en la plazoleta de la Finca Marín, donde se instalará una tarima para recibir a 40 agrupaciones y se compartirá un sancocho colectivo.

Alianzas y reflexión para mover la ciudad

La logística de un evento tan masivo es posible gracias a una red de colaboración. Mijares detalló que el festival cuenta con el apoyo de Misión Cultura, la Fundación Teatro Teresa Carreño, el Museo de Bellas Artes, Fundarte y la Alcaldía de Caracas, entre otros aliados. “Entre todos generamos una alianza que permite, en un festival colaborativo, poder mostrar todo el trabajo de estas agrupaciones”, afirmó.

Finalmente, el director destacó que el festival no solo es un escaparate artístico, sino también un espacio de articulación. Paralelo a las muestras dancísticas, se realizará en la Casa Rómulo Gallego (CELAR) el Encuentro de Gestores y Artistas (EGA) , impulsado por la organización Factoría Culturales en Convivencia, con el objetivo de diseñar nuevas políticas culturales para la ciudad.

Para conocer la programación completa, los interesados pueden seguir las redes sociales de @100_SanAgustin y @TeatroAlamedaMarin, así como las cuentas oficiales de las instituciones aliadas.

“La Movida de San Agustín es donde Caracas se mueve”, sentenció Mijares, haciendo un llamado a todo el pueblo caraqueño a disfrutar de estas funciones que transforman la danza en un acto de comunidad.