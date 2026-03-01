Putin repudia asesinato de Jameneí y Moscú condena “la caza” de líderes de Estados soberanos

Rusia condena de forma “firme y constante” la práctica de los asesinatos políticos y de la “caza” de dirigentes de Estados soberanos, comunicó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, comentando el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, que falleció cumpliendo sus deberes en su oficina durante la agresión israelí-estadounidense contra la nación persa.

Texto: Actualidad RT

Desde la cartera aseveraron que la noticia de la muerte del líder supremo de Irán, de varios miembros de su familia y de altos cargos iraníes como consecuencia de los ataques con misiles y bombas de EE.UU. e Israel fue recibida en Moscú con “indignación y profundo pesar“.

“Rusia condena de forma firme y constante la práctica de los asesinatos políticos y de la ‘caza’ de dirigentes de Estados soberanos, que contradice los principios básicos de las relaciones interestatales civilizadas y viola gravemente el derecho internacional”, denunciaron desde la Cancillería.

El ministerio ruso subrayó que, como resultado de las hostilidades en curso, aumenta el número de víctimas civiles y se están causando daños graves a instalaciones de infraestructura civil. Asimismo, indicó que los ataques de represalia iraníes contra bases militares estadounidenses en países árabes del golfo Pérsico y las operaciones de defensa antiaérea afectaron los aeropuertos internacionales de Dubái y Kuwait, puertos marítimos, rascacielos y hoteles en Baréin, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

“Desescalada urgente”

“Según la información recibida, la navegación en el estrecho de Ormuz ha sido interrumpida. Esto puede conducir a la paralización de las exportaciones de hidrocarburos desde la región y crear un importante desequilibrio en los mercados mundiales de petróleo y gas”, sostuvieron.

Ante ello, Moscú instó a una desescalada “urgente”, al cese de todas las hostilidades y al retorno a un proceso político-diplomático con el fin de resolver los problemas existentes sobre la base de la Carta de la ONU y del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Al mismo tiempo, la Cancillería indicó que deben tomarse en consideración los intereses legítimos de todos los Estados del golfo Pérsico.

Condolencias de Vladimir Putin

Previamente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó sus condolencias a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, por la muerte del líder supremo de la nación persa. En su mensaje, subrayó que en su país el ayatolá Alí Jameneí será recordado como “una destacada figura política que hizo una enorme contribución al desarrollo de las relaciones” entre Moscú y Teherán. Además, tachó el asesinato del líder supremo del país persa de “cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”.