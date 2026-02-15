Teatro, circo y títeres desbordan Caracas en los Carnavales 2026

Los espacios públicos y el corazón de las comunidades de Caracas se transforman en escenarios de ensueño, y desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Misión Cultura y la Compañía Nacional de Teatro, junto a un despliegue de agrupaciones circenses y teatrales, invita a la familia de la capital a disfrutar de una agenda vibrante totalmente gratuita, cargada de sonrisas y el talento de nuestros creadores, como parte de la Ruta comunal por la Paz.

Texto: FMC / CNT

La fiesta rompió fuegos la tarde de este viernes 13 de febrero en la parroquia Macarao. El Parcelamiento La Fe, de la Comuna Por amor y lealtad a Chávez, fue el epicentro de la magia y la energía de los recreadores, el asombro del Circo Karibe, la alegría de los Títeres Gabymar y el entusiasmo del Teatro Caudal Encantado, que llevaron el arte al encuentro con el pueblo.