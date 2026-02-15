Teatro, circo y títeres desbordan Caracas en los Carnavales 2026

Los espacios públicos y el corazón de las comunidades de Caracas se transforman en escenarios de ensueño, y desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Misión Cultura y la Compañía Nacional de Teatro, junto a un despliegue de agrupaciones circenses y teatrales, invita a la familia de la capital a disfrutar de una agenda vibrante totalmente gratuita, cargada de sonrisas y el talento de nuestros creadores, como parte de la Ruta comunal por la Paz.
Texto: FMC / CNT
- La fiesta rompió fuegos la tarde de este viernes 13 de febrero en la parroquia Macarao. El Parcelamiento La Fe, de la Comuna Por amor y lealtad a Chávez, fue el epicentro de la magia y la energía de los recreadores, el asombro del Circo Karibe, la alegría de los Títeres Gabymar y el entusiasmo del Teatro Caudal Encantado, que llevaron el arte al encuentro con el pueblo.
- Para este sábado 14, a las 3:00 p.m, en el día del amor y la amistad, Los Próceres se llenó de encanto con los hilos de Títeres Tuqueque, el humor de Mimosaico y las acrobacias de Circo Nacional de Venezuela. Al mismo tiempo, el Parque Hugo Chávez de La Rinconada vibró con los Títeres Entrejuegos, los malabares de Corto Cirkito y la mística del Circo Nosotros Mismos.
- El domingo 15, la brisa cultural nos traslada a la Plaza de los Museos de Bellas Artes, también a las 3:00 p.m., donde el público disfrutará de la trayectoria de Títeres IIAVE, la danza de Sarta de Cuentas y la fuerza del Nuevo Circo Karakare. Simultáneamente, el Parque Arístides Rojas de la Avenida Andrés Bello se convertirá en un laboratorio de sueños con los Títeres Rayos y Centellas, la propuesta de La Puerta Laboratorio y el regreso del Circo Karibe.
- La jornada continuará el lunes 16 desde las 3:00 p.m, en el Parque Alí Primera de Gato Negro, donde los recreadores darán paso a Títeres IIAVE, el Teatro Caudal Encantado y las ocurrencias de Chonfis Circus. Al caer la tarde, la plaza de la Juventud de La Candelaria se iluminará con el color de los Títeres El Carrusel, la sensibilidad de la Casa del Arcoíris y el despliegue del Circo Nacional de Venezuela.
- El gran cierre de esta programación será el martes 17 de febrero a las 3:00 p.m., en la icónica Plaza Venezuela. Allí, entre fuentes y alegría, Títeres Tuqueque y la Casa del Arco Iris se unirán al Circo Miranda para despedir estos días de arte con una explosión de color colectiva para el disfrute de todos los capitalinos y visitantes de otras regiones del país.