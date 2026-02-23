Presidenta encargada designó nuevos viceministros en la cancillería venezolana

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a través de su canal oficial de Telegram una serie de cambios estratégicos en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Texto: Mippci

  • Mauricio Rodríguez fue designado Viceministro para América Latina, “con el objetivo de impulsar una política exterior orientada a la integración y la unión de los pueblos”.
  • Andrea Corao Faria asumirá el Viceministerio para Asia, Medio Oriente y Oceanía, “para consolidar las relaciones estratégicas y la defensa de la soberanía en dichas regiones”.
  • Rander Peña fue designado como Viceministro para Comunicación Internacional, relevando en el cargo a Camilla Fabri de Saab, a quien la mandataria agradeció por su desempeño. Enfatizó que la experiencia de Peña “será fundamental para proyectar la realidad del país ante la comunidad internacional”.
  • Oliver Blanco fue designado como Viceministro para Europa y América del Norte, “que ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país. Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo”. Blanco viene de las filas de Acción Democrática.

 

