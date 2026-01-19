“Nuestra Cultura es la paz” sigue desplegada en urbanismos de Ciudad Tiuna

Bajo el lema “Nuestra cultura es la paz”, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, desplegó este domingo 18 de enero una jornada de arte, música en vivo y artesanía en el sector Simón Rodríguez de Ciudad Tiuna. La iniciativa, que recorre los urbanismos de la parroquia Coche, busca enaltecer la identidad nacional y promover la unión comunitaria a través del intercambio cultural.

Texto: Angie Vélez (Alba Ciudad)/Fotos (Roiner Ross)

En este sentido, el cantautor Alí Alejandro Primera, describió el encuentro como un “abrazo espontáneo” de artistas que, de manera voluntaria y patriota, se unen por amor a la paz y a la identidad venezolana. “A la noche oscura hay que hacerle muchos agujeros de luz para que venga el amanecer y retomemos el camino victorioso que nos enseñó Bolívar”, expresó el músico.

En este contexto, Primera recordó los 200 años del Congreso de Panamá y propuso lanzar desde Venezuela una nueva proclama de paz para el mundo. Exhortó a enfrentar las dificultades con canciones, amor y compromiso total con el pueblo, al tiempo que manifestó su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a la diputada, Cilia Flores.

Asimismo, hizo un llamado a los pueblos del mundo a unirse en una sola voz contra las pretensiones imperiales de apropiarse de las riquezas nacionales e instó a la humanidad a mantenerse alerta ante el engaño y la coacción, defendiendo siempre la soberanía nacional.

Por otra parte, Lisbeth Villalba, integrante del equipo promotor de la Gran Misión, enfatizó que la cultura es una trinchera para defender la independencia y rechazar el colonialismo. Destacó que, a través de las artes, el pueblo venezolano reafirma su identidad y envía un mensaje al mundo sobre su vocación de paz, demostrando que la diplomacia cultural es un pilar fundamental del país.

Por último, Miriam Núñez, responsable política de hábitat y vivienda del sector, recordó los hechos ocurridos el pasado 3 de enero, calificándolos como un acto aberrante que afectó a niños, jóvenes y adultos. “Nosotros lo único que necesitamos es un estado de paz”, afirmó, extendiendo su agradecimiento a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, por el apoyo constante brindado a las comunidades afectadas.

Esta programación, que inició el sábado 17 en el urbanismo Ezequiel Zamora, es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) y entes adscritos como la Fundación Museos Nacionales (FMN), la Compañía Nacional de Música (CNM), La Red de Arte y la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

Estas acciones buscan consolidar el bienestar de los habitantes de Ciudad Tiuna, apostando por el disfrute pleno de sus espacios. La Ruta Cultural continuará su despliegue el próximo fin de semana en el urbanismo, con una variada agenda de actividades programadas.