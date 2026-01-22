Luto en el periodismo: Falleció Walter Martínez

Falleció el periodista y corresponsal de guerra uruguayo, radicado en Venezuela Walter Martínez, conocido ampliamente por sus análisis geopolítico, la defensa de la soberanía, y por su icónica frase donde reflejaba que los acontecimientos estaban «en pleno desarrollo».

Texto: Diario Vea

Su deceso lo dio a conocer la tarde de este jueves 22 de enero el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, a través de su canal en telegram, en donde además de rendir homenaje al periodista dedicado a la fuente internacional, señaló que «en nombre de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez y el Gobierno Bolivariano transmitimos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y colegas».

En el texto destacó que Walter Martínez «consolidó un estilo único, fundamentado en el rigor académico y una capacidad excepcional para descifrar la geopolítica global. A través de su labor, acercó realidades distantes a los hogares venezolanos, permitiendo que la audiencia comprendiera los acontecimientos «en pleno desarrollo» con una profundidad poco común en la televisión convencional».

Resaltó que el legado de Walter Martínez «permanece en su compromiso con la verdad y en la defensa constante del pensamiento crítico, siempre mantuvo una postura firme en favor de la soberanía de los pueblos, convirtiéndose en un referente ético para las nuevas generaciones de comunicadores».