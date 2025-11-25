Carmen Hernández, pionera del periodismo popular feminista, será homenajeada este jueves 27 en el Eje del Buen Vivir 🗓

Este jueves 27 de noviembre periodistas y activistas por una vida libre de violencia, convocan a celebrar la trayectoria de Carmen Hernández, fundadora del periódico Noticias de Mujeres, proyecto pionero de comunicación impresa del feminismo criollo.

Texto: Nota de prensa

Carmencita Hernández, como se le conoce, comprometida militante de los movimientos feministas de base, fundó este medio el 01 de octubre de 2003, convirtiendo a Noticias de Mujeres en periódico promotor de redes nacionales como la Asociación Civil Colectiva de Comunicadores Populares (Amebloq) y la Unión Nacional de Medios Alternativos Comunitarios (Unamaci).

A 22 años de la creación del histórico medio, las periodistas, comunicadoras alternativas, poetas y artivistas acompañarán a Carmen Hernández este jueves en Hayati, ubicado en el Eje del Buen Vivir, aledaño al Museo de Ciencias, para homenajear a quien lideró desde el movimiento de comunicación alternativa, la difusión y promoción de la agenda feminista criolla. La resistencia feminista y sus aportes a la construcción de la paz, ha sido marcada desde el año 2002, por las movilizaciones de los movimientos populares de mujeres a los que Carmencita ha visibilizado y promovido.

En el año 2017, Carmencita Hernández, liderando equipo con Gennia García, Michell Andueza y Noris Nieves- fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, por la separata especial “Las mujeres enfrentando la guerra no convencional” publicado en NdM. Ya en el año 2004, el trabajo de Hernández había sido reconocido con el Premio Éxito XXI por su “comunicación innovadora”. En el 2005, Carmencita fue condecorada con la Orden Carmen Clemente Travieso otorgada por el INAMUJER. En el 2007 obtuvo Mención Honorífica en el certamen del Premio Nacional del Libro que organiza el CENAL. Asimismo, en el año 2012, Carmencita y el periódico NdM fueron distinguidos honoríficamente con el Premio Fabricio Ojeda.

La convocatoria del acto en homenaje a Carmen Hernández de este jueves 27 de noviembre, la emiten las periodistas, poetas y artivistas militantes de la comunicación alternativa y la pedagogía popular feminista, y contará con la participación de la homenajeada, quien será recibida con cantos, música y poesía por la anfitriona de Hayati, Hindu Anderi, junto a Zenaida Da Costa, María Eugenia Acero, Modaira Rubio, Argelia Bravo, María Mercedes Cobo, Manuela Pérez y las acompañantes de víctimas sobrevivientes de violencia de la Fundación Adriana Urquiola. Contará con la presentación de Alejandra Suárez y Diana Ovalles, integrante del equipo NdM y una de las promotoras del encuentro.

El evento está enmarcado dentro de los “16 días de Activismo Mundial Contra la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer” originados en la conmemoración anual del 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.