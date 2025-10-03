Plaza de la Juventud vibró con la magia de la Navidad (+Fotos)

Así como lo anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pasado lunes 29 de septiembre en el programa “Con Maduro +”, hoy 1ero de octubre arrancó la Navidad en todo el país. En este sentido, la Gran Misión Viva Venezuela mi Patria Querida se desplegó en la plaza de la Juventud, en Bellas Artes, Caracas, en la celebración auspiciada por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional, reafirmando la identidadcultural venezolana frente a las asechanzas imperiales.

Texto: Prensa MPPC (Dayana Martínez) / Fotos: Edys Glod

Integrantes de la Gran Misión Viva Venezuela y cultores destacaron que este inicio temprano busca reafirmar la identidad cultural venezolana frente a las adversidades.

Ana Cecilia Loyo, integrante del equipo promotor, afirmó “Aquí estamos abriendo un portal a las navidades. Este año es una de las navidades más importantes que vamos a tener porque estamos más convencidos de que la maldad está cerca y debemos echarla para afuera. Con este canto, que es nuestra arma más poderosa, nuestro canto de identidad, iniciamos esta Navidad, que la decretamos felices, tranquilos y en paz”.

Por su parte, la cultora e integrante del equipo promotor Amaranta Pérez resaltó el simbolismo de la jornada “Esta actividad abraza primero a los niños y niñas de nuestro pueblo caraqueño, marcando el inicio de nuestra Navidad. Tiene un poder místico maravilloso que vale la pena celebrar y hoy abrazamos cantando”.

Asimismo, Lisbeth Villalba comentó que la celebración busca brindar normalidad a la población “Estamos dando inicio a nuestra Navidad, a la Navidad venezolana, anunciando lo que somos como venezolanos. En esta hermosa época, buscamos dar cotidianidad a nuestra vida, incluso en medio de todas las adversidades que podamos enfrentar”.

La actividad contó con exhibiciones de artesanía gracias a la Red de Arte, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Gladys Urbina indicó que la feria ofrece una variedad de productos hechos a mano “Se ofrecen obras tejidas a crochet, carteras, zarcillos, collares, bolsos, gorros, así que para que estén bellos y preciosos en estas Navidades”.

Vainer Polo, turista de Brasil que disfrutaba de la celebración, compartió su experiencia “Estoy viajando por varios países de Sudamérica y coincidí con el inicio de la Navidad aquí en Venezuela. Para mí es muy enriquecedor estar aquí. Encontré un pueblo muy festivo. Es increíble ver a la gente contenta, paseando, con los niños jugando con las pelotas”.

De esta manera, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida enciende el espíritu navideño de todas y todos, promoviendo la cultura, la paz y la identidad nacional.