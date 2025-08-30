Se entregó orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post mortem a Luis Alberto Lamata

Este viernes 29 de agosto, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, confirió la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su Primera Clase Espada post mortem al cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. La condecoración fue entregada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y el vicepresidente de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, durante un acto realizado en la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes (MBA), en Caracas.

Prensa MPPC (Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

La distinción reconoce a Lamata como “un artista comprometido con la cultura, el pensamiento bolivariano y el cultivo de la memoria histórica nacional”. Además, destaca sus aportes y compromiso con el cine venezolano. “Su legado quedará como ejemplo para las futuras generaciones”, reza el documento.

Freddy Ñáñez, también ministro de Comunicación e Información, relató momentos compartidos con Luis Alberto Lamata y expresó su admiración hacia el cineasta, a quien describió como “un ser ético y un buen ciudadano que vivió cultivando valores”.

“Hoy tenemos que triunfar. Estoy convencido de que somos inmortales, porque podemos hacer cosas como las que hizo Luis Alberto Lamata, un gran hombre que abrió puertas, caminos y miradas hacia nuestra propia historia”, dijo.

En ese sentido, el ministro Villegas indicó que con la partida de Lamata “perdimos un hombre pero ganamos un símbolo”. Asimismo, anunció la transformación de Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) en un instituto de altos estudios cinematográficos que llevará el nombre del reconocido director de cine.

El titular que Cultura destacó la importancia de esta institución para formar nuevas generaciones de cineastas, “de hombres y mujeres que narren a Venezuela, que retraten a nuestra sociedad y se sumerjan en las profundidades de lo afirmativo venezolano”.

Villegas invitó a preservar el legado de Lamata mediante la creación de espacios de debate en torno a su obra y a la filmografía venezolana. “Encontremos en nuestra propia historia, no en las ajenas, las claves que nos guiarán en tiempos turbulentos (…) La historia es un tesoro y hombres como Luis Alberto Lamata han logrado extraer de ella joyas”, expresó.

La orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su Primera Clase Espada post mortem fue recibida por Liliana Lamata, hermana del director de cine homenajeado. “Luis Alberto fue un hombre comprometido con sus valores inquebantables, dignos de admirar. La creatividad era su día a día; trabajar en el cine era lo que lo emocionaba permanentemente”, comentó al recibir el reconocimiento.

En la actividad se proyectó el film “Desnudo con naranjas” y el cortometraje de ficción “Un día de éxito, por favor”, ambos dirigidos por Lamata. Además, se reprodujo el discurso ofrecido por el cineasta en la sesión especial de la Asamblea Nacional por el 211 aniversario del 5 de julio de 1811.

La ceremonia también contó con la presencia del viceministro de Cultura Audiovisual, Sergio Arria; el presidente de la Villa del Cine, Anthony Gómez; el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, y personalidades del cine venezolano.

Hasta el domingo 31 de julio se rendirá homenaje a Luis Alberto Lamata en la sala de la Cinemateca Nacional del MBA, con la proyección de sus películas. Para obtener mayor información sobre la programación de este ciclo de cine, visita la cuenta en Instagram: @cinematecanacional_ve y TikTok: @cinematecanacional_ve.