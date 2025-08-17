Gran Misión Viva Venezuela rechaza amenazas injerencistas del gobierno de EEUU contra el Presidente Maduro

En un comunicado, la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida repudia “las más recientes acciones y amenazas de carácter injerencista del gobierno de EEUU” en contra de Venezuela y “en particular contra el creador de esta Gran Misión, el Presidente Nicolás Maduro Moros”. En el texto, condenan “el cinismo de una élite imperialista que ha hecho del narcotráfico un negocio conveniente para sus propósitos de dominación mundial, al arrogarse el derecho a calumniar y acusar a otros de los delitos que dicha élite practica, protege y promueve dentro y fuera de su territorio, simulando combatirlo”.

A continuación, el comunicado completo.

La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida repudia las más recientes acciones y amenazas de carácter injerencista del gobierno de EEUU contra nuestra sagrada soberanía nacional y en particular contra el creador de esta Gran Misión, el Presidente Nicolás Maduro Moros.

Estas ruines acciones, basadas en vulgares falacias provienen de los mismos factores que en el campo de la cultura pretenden dominar a los pueblos del mundo mediante la cancelación de la diversidad cultural propia de la Humanidad y la imposición de un modelo cultural hegemónico, mercantilista y embrutecedor, orientado a la desmemoria y el desarraigo.

En estas circunstancias, el pueblo creador y transmisor de saberes y expresiones tradicionales que conformamos el espíritu noble de la venezolanidad, nos comprometemos, como hijos e hijas de Bolívar, con el Presidente Nicolás Maduro y con nuestra Patria a redoblar el empeño cotidiano de garantizar la inmunidad de nuestras niñas, niños, jóvenes y todo nuestro pueblo frente al veneno cultural e ideológico con el que pretende doblegarnos el imperialismo y sus secuaces.

Condenamos el cinismo de una élite imperialista que ha hecho del narcotráfico un negocio conveniente para sus propósitos de dominación mundial, al arrogarse el derecho a calumniar y acusar a otros de los delitos que dicha élite practica, protege y promueve dentro y fuera de su territorio, simulando combatirlo.

Las amenazas contra el Presidente Maduro y la pretendida estigmatización de la sola palabra Venezuela forman parte de una misma escalada, frente a la cual cerramos filas con más fuerza y lealtad alrededor de nuestro Jefe del Estado y de nuestra amada venezolanidad.

Cada día decimos con más fuerza: ¡Viva Venezuela, mi Patria querida!