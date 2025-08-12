“Bandolazo” rindió homenaje a Ismael Querales y Milagros Figuera en la Casona Cultural Aquiles Nazoa

La Casona Cultural Aquiles Nazoa se llenó de música, afecto y reconocimiento este domingo 10 de agosto con el concierto “Un Bandolazo”, un sentido homenaje a los cultores venezolanos Ismael Querales y Milagros Figuera, figuras esenciales en la interpretación de la bandola y en la preservación de la música tradicional venezolana.

Alba Ciudad y Prensa MPPC (Texto: Franquis Toledo / Fotos: Roiner Ross y Mónica Sánchez)

Entre otros, Juancito Silva, Gregorio Mota, Gerson García, Cheo Hurtado, Luis Pino, Iván Pérez Rossi, Francisco Pacheco, Mónico Márquez, Julián Laya, Paula Núñez, Adrián Oscar Lista, Andres Rivero, María Carrizales, Ligia Elena Querales, Javier y Pedro Marín, Belkis Figuera y muchos otros artistas estuvieron presentes y dedicaron su música a ambos artistas.

Querales estuvo presente, aunque contó de los problemas de salud que lo aquejaron recientemente. Milagros Figuera no estuvo presente pues está enfrentando sus problemas de salud en un centro hospitalario capitalino. Su programa “La fiesta es con las bandolas”, que inició con el destacado bandolista Ignacio Hernández —fallecido en 2022— se sigue transmitiendo en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM los jueves a las 2 de la tarde; por los momentos, con reposiciones, esperando la recuperación de su conductora.

Compartimos aquí algunos videos:

"Un bandolazo por Ismael Querales y Milagros Figuera", concierto en La Casona (fragmentos)

El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, transmitió el saludo del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, y resaltó la importancia del evento. “Este homenaje a la maestra Milagros Figuera y al maestro Ismael Querales es un tributo al amor que han sembrado en sus discípulos y a su incansable labor por nuestra música y el amor convoca de tal manera que aquí vemos entonces esta casa repleta de gente, que no son solo discípulos, sino que son miles de gentes”, expresó.

Barreto destacó que el impulso de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida ha permitido la siembra de valores identitarios en niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo la resistencia cultural.

“Ambos nos ayudan a tener este sentido de resistencia que es tan importante y que es tan natural para los que cultivan la música tradicional venezolana, la resistencia cultural contra ese poderoso imperio que trata siempre de cambiar nuestra conciencia”, señaló.

En medio de la emotividad, Ismael Querales agradeció la sorpresa preparada por familiares y amigos. “Para mí es una gran alegría que se reconozca mi trabajo de más de 50 años. Desde niño, mi padre nos llevó por toda Venezuela a conocer sus fiestas y su gente, lo que me sensibilizó y me educó en el amor por lo nuestro”, comentó.

El homenajeado añadió que la bandola es parte de su vida y es un orgullo ver a las nuevas generaciones interpretarla con tanta pasión. “Es importante que los jóvenes hagan su propia música y defiendan nuestra identidad”, dijo.

En representación de la tradición barloventeña, Víctor Armas se unió al tributo y manifestó sus muestras de cariño y aprecio por ambos maestros de la tradición cultural venezolana. “Vengo con mi bandola a rendir honor a estos maestros que han dado tanto a la cultura venezolana, que este homenaje sea también sanador para Milagros Figuera y que pronto la tengamos nuevamente con nosotros”.

Trayectorias ejemplares

Ismael Querales es reconocido nacional e internacionalmente como uno de los principales exponentes de las bandolas venezolana llanera, central y oriental. Su versatilidad interpretativa abarca desde los cantos patrióticos hasta los estilos jocosos de los trovadores del siglo XIX, dejando huella en emblemáticos discos del grupo Un Solo Pueblo y formando a generaciones de bandolistas.

Por su parte, Milagros Figuera es una artista integral, multiinstrumentista, docente, cantante y cuentacuentos, con más de 45 años de carrera dedicados a la investigación y difusión de la música tradicional venezolana. Su labor ha trascendido fronteras, representando a Venezuela en América, Europa, África y Asia, y compartiendo escenarios con figuras de la talla de Simón Díaz, Gualberto Ibarreto y Cecilia Todd.

El homenaje “Un Bandolazo” se convirtió en una celebración de la memoria musical y un acto de reafirmación cultural, ratificando que la música tradicional es un patrimonio vivo que se fortalece con cada generación.