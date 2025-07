“La barca de nuestros sueños inconclusos” de Rosinés Chávez Rodríguez llegó a la Filven 2025

En el marco de la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2025), se llevó a cabo la presentación del libro “La barca de nuestros sueños inconclusos”, de Rosinés Chávez Rodríguez, en un emotivo acto que contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien compartió palabras sobre el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez y la importancia de esta obra poética.

Texto: Prensa MPPC / Franquis Toledo / Foto: Roiner Ross y Edys Glod

“Es un honor porque entre otras muchas cosas el creador de la Feria Internacional del Libro de Venezuela es Hugo Rafael Chávez Frías”, expresó Villegas, y refiriéndose al título del libro reflexionó: “Yo no diría en el caso del libro que es el título que la autora escogió, “La barca de nuestros sueños inconclusos”, ahora yo diría que la feria y tantas cosas que Chávez creó y que siguen caminando hacia adelante son unos sueños en construcción, no son inconclusos, y cada vez que esta feria se llena de niños y de niñas, de jóvenes, de adultos, de todas las edades, profesiones, oficios, trabajadores, estudiantes, intelectuales, escritores, uno dice ahí está en construcción el sueño de Chávez”.

También comentó su impresión tras leer parte de los poemas: “Tuve la ocasión de leer algunos de esos versos, y me impresionó la sensibilidad de la niña que comienza escribiendo y la robustez de la mujer que continúa escribiendo, porque es una suerte de diario que comienza en el año 2013, que, por cierto, fue diseñado por ella misma (Rosinés) con un toque femenino de buen gusto y de sensibilidad floral muy particular”.

Sobre el valor del dolor como experiencia vital, señaló: “Porque con dolor habremos de vivir. El dolor no es el antónimo de la vida. La vida está llena de alegrías y de tristezas, de placeres y dolores, y nos echamos nuestro dolor en la espalda y seguimos adelante por los sueños en construcción”.

Al leer algunos de sus poemas en público, Villegas comentó que el dolor debe ser transformado cada día en algo más, “pero seguiremos adelante en esa barca que no estará nunca jamás a la deriva, seguiremos hacia adelante rumbo a la victoria por Chávez”, sentenció.

Un libro desde el amor por Chávez

Por su parte, Rosinés Chávez Rodríguez expresó su emoción al presentar públicamente su obra: “Éste es un regalo porque sé que cada una de las personas que está acá, mi familia y compañeros de lucha, tenemos el mismo sentimiento que nos une y es el amor”.

Sobre el origen del libro, relató que empezó a escribirlo sin saberlo en 2013, sumergida en una especie de proyecto terapéutico para una niña de 15 años que no sabía muy bien cómo descifrar todas esas cosas que sentía o cómo entenderlas a raíz del dolor por la partida física de su padre, el Comandante Eterno Hugo Chávez.

“Para mí este libro es dolor, son sueños cumplidos, sueños por cumplir, son esperanzas. No es muy bonito a veces hablar de estas cosas que duelen, pero lo que realmente me impulsó a publicarlo ya como un libro oficial fue mi papá (…) tenía la idea de hacer una recopilación para su cumpleaños 70, y pensé en publicar un libro con 70 poemas y ahí comencé, pero preferí publicar la mayoría de esos escritos y los estamos presentando en julio por su cumpleaños, para recordarlo, para celebrarlo”, expresó.

Finalmente, reveló el origen del título y de la portada del libro a raíz de un cuadro inconcluso pintado junto a su padre durante su infancia. “El cuadro vale porque está así, porque no tiene ni una gota más de pintura, fue así como lo dejamos. Y en una foto que fue un regalo en un cumpleaños, él (Hugo Chávez) me escribió “La barca de nuestros sueños inconclusos”, de ahí sale el nombre del libro, me pareció ideal porque creo que no es necesario explicar mucho, las palabras hablan por sí solas”.

El libro, editado en formato físico, está disponible en el pabellón de Venezuela en la Filven 2025, abierto a todo el público lector.