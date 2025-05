Nueva Esparta es epicentro literario tras inauguración de la 20.ª Filven en La Asunción

Con la participación de 30 expositores nacionales y regionales se inauguró la 20.ª Filven Nueva Esparta este jueves 15 de mayo en la plaza Luisa Cáceres de Arismendi de La Asunción, en el municipio Arismendi, donde estará abierta hasta el sábado 17, bajo el lema “Leer transforma”.

Texto y Foto: Prensa Cenal

El acto inaugural, celebrado en el auditorio de la Casa de la Cultura Monseñor Nicolás Navarro, frente al recinto ferial, estuvo encabezado por el director del Gabinete Estadal de Cultura de Nueva Esparta, Héctor Casanova, junto al viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal, y la gerente de Estrategias del Cenal, Yris Villamizar, quienes realizaron una entrega de más de veinte ejemplares del libro “Carticas de Perucho”, del maestro Perucho Aguirre, editados por El perro y la rana.

Esta entrega de libros con la obra de Perucho Aguirre forma parte del compromiso asumido por el ministro Ernesto Villegas durante la entrega de los Premios Glorias Artísticas Nacionales en Caracas.

Además, se entregaron ejemplares del último libro de la escritora y poeta Maury Valerio, homenajeada en este evento.

El viceministro Cazal resaltó la relevancia de la lectura y la producción literaria como pilares fundamentales de la identidad nacional. “Un pueblo que lee es un pueblo que escribe su historia”, subrayó.

Tras el recorrido nacional de la 20.ª Filven por los estados se espera para julio la inauguración en Caracas de la máxima fiesta literaria del país con su edición número 21.

En ese sentido, Cazal resaltó que la próxima edición estará dedicada a Egipto, lo que permitirá “renovar todo el trabajo que venimos haciendo con nuestros libros y nuestras ediciones”.

El viceministro de Cultura mencionó el trabajo a lo largo de la Revolución Bolivariana en materia de promoción de la lectura, que ha permitido sembrar más de 500 millones de ejemplares de libros en todos los hogares del país, un hecho posible, agregó Cazal, con la presencia de gobernadores, ministros y presidentes que han sido promotores de la lectura.

En este contexto, Cazal ilustró las iniciativas literarias impulsadas por el Comandante Hugo Chávez Frías desde el inicio de su gestión como presidente de la República, entre ellas la distribución de un millón de ejemplares de El Quijote y la creación de bibliotecas familiares. “Esa fue una labor titánica de ministros, ministras, de profesores, para contar nuestra historia”.

Destacó la labor en la distribución de libros especialmente para niños y jóvenes, entre ellos los de la Colección Bicentenario. “Fueron millones de ejemplares que se dieron a todos nuestros estudiantes”.

En palabras del viceministro y presidente del Cenal,”un pueblo que lee es un pueblo que escribe su historia. No va a venir nadie a escribir la historia nuestra”.

Por su parte, el director del Gabinete Estadal de Cultura, Héctor Casanova, señaló que la cultura es fundamental para la identidad venezolana y la soberanía que reside en el pueblo, que es un reflejo de diversas culturas y tradiciones.

Casanova destacó la inversión social en cultura en Nueva Esparta como una prioridad estratégica para el desarrollo humano del estado.

“La soberanía radica en nuestra identidad. Y si no se cuida, no se defiende y no se preserva nuestra identidad, estaríamos perdiendo la soberanía”, afirmó.

Entrega de reconocimientos y presentaciones de libros

Durante la jornada se entregaron reconocimiento a diversos escritores, promotores de lectura, artistas y cultores de la entidad.

Por su contribución a la difusión de la literatura recibieron Pedro Rosas, Pedro Luis Aliendres, Luis Miguel Patiño, Mirimarit Parada, Luis Emilio Romero y Gisela del Pino.

Asimismo, se reconoció el trabajo en la promoción del libro y la lectura de los libreros Alexis Rojas y Petronila Hernández.

Por último, se honró a los artistas plásticos por su trayectoria y contribución a la cultura Eudys Borra, Claudio Ordaz y Máximo Rodríguez. También le entregaron un reconocimiento a los homenajeados Régulo Hernández y Mauro Valerio.

En cuanto a las presentaciones de libros, el público disfrutó de la correspondiente al poemario “Ropaje de la Medianoche”, de la escritora homenajeada Maury Valerio.

Asimismo, se presentaron los títulos África y afrodescendientes en las Américas y el Caribe, de Jesús “Chucho” García; y Palestina en el corazón: poesía reunida, de Mahmud Darwish, ambas publicados por El perro y la rana.