Entrevistan al maestro Wilfredo Castro Sarmiento en el Podcast Misión Cultura Movimientos

En una sabrosa conversación en Misión Cultura Movimientos Podcast, el maestro y cultor Wilfredo Agustín Castro Sarmiento compartió su rica trayectoria en el mundo del arte, la música y la restauración de instrumentos, especialmente pianos.

Texto: Luis Tovar / Foto: Freddy Blanco

Desde su infancia en el taller de su padre, un restaurador de pianos, hasta la creación de su propia orquesta, Salsarría, la vida del maestro Castro ha estado profundamente ligada a la cultura venezolana y al deseo de transmitir su pasión a las nuevas generaciones.

Castro relata cómo su inmersión en este universo comenzó a los cinco años, gracias a la influencia de su padre. “Me involucro gracias a mi papá, al señor Agustín Castro, que fue mi mentor… yo nací prácticamente dentro de su taller, porque estoy desde los cinco años”. Esta temprana exposición lo llevó a conocer una vasta gama de pianos europeos, americanos y asiáticos, cada uno con su propia historia y cultura.

Un giro inesperado en su juventud fue su casi carrera profesional en el béisbol, llegando a formar parte de una camada donde surgió la figura de Omar Vizquel. Sin embargo, una autoevaluación honesta sobre sus condiciones físicas lo llevó a reencontrarse con su primer amor: la música.

Este retorno lo impulsó a explorar las escuelas de música en Caracas, culminando en diez años de estudio en el Conservatorio de Música José Reina. A pesar de ser un estudiante dedicado, recuerda las duras exigencias de sus profesores, quienes a veces utilizaban la desmotivación como método de enseñanza. Sin embargo, estas experiencias solo fortalecieron su determinación. “Y sí, yo sí puedo, yo sí puedo, y cuando a mí me dicen que yo no puedo dar algo yo insisto en que sí puedo”.

Una anécdota conmovedora ilustra su profunda pasión y creatividad: ante la falta de un piano para practicar, dibujó las teclas en hojas de papel bond. “Agarré dos hojas de block de dibujo, dibujé las teclas de piano y con ese block tuve el mejor piano que he tenido en mi vida y por eso que digo en todo… que si yo no puedo. No hay una cosa que tú no puedas hacer, otra cosa que tú no quieras, es muy distinto”.

El maestro Castro también dedica su tiempo a la enseñanza, transmitiendo sus conocimientos a niños y músicos formados a través de talleres de armonía, composición y arreglos. La gratificación de ver a sus alumnos triunfar es una de sus mayores recompensas. “Para mí, una de las mayores satisfacciones es que tan siquiera uno te reconozca y te diga gracias, así como yo lo he hecho con mis maestros”.

Finalmente, el maestro Castro enfatiza la importancia del amor y la pasión en todo lo que se hace, así como el arraigo y el apoyo a lo nuestro. “Amor a la patria, amor a lo nuestro, querer si uno mismo, ya sea valor uno mismo, esa es la gran pasión que podemos tener nosotros los venezolanos… tenemos que transmitir eso a los jóvenes, los valores”. Su legado es un llamado a la valoración de la cultura venezolana, la transmisión de conocimientos y la perseverancia en la consecución de los sueños.

