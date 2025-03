Resaltaron en Filven Miranda contribución de Benito Yrady en la comprensión de la identidad cultural

En el marco de la jornada inaugural de la 20.ª Filven Miranda, Benito Yrady, quien es el escritor nacional homenajeado de esta fiesta de la palabra, presentó tres de sus obras literarias y fue reconocido por su contribución a la comprensión de la identidad cultural de los venezolanos.

Texto y foto: Prensa Cenal

Yrady presentó La caja de los truenos e Historia del señor Cody, publicados por Monte Ávila Editores, y El libro de Cruz Quinal, por Fundarte, en compañía de la secretaria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Gobernación del estado Miranda, Miriam Martínez, y por el presidente del Instituto de Cultura del Municipio Acevedo, José Ángel Ramírez.

La caja de los truenos es una novela testimonio que narra la historia de vida de tres mujeres campesinas y afrodescendientes, con sus angustias y sueños.

El escritor nacido en El Tigre, estado Anzoátegui, señaló que la historia de estas mujeres coincide por ser afrodescendientes de la región del golfo de Cariaco -ubicado al oriente del país- y ser practicantes de la cultura de esta región. Sus nombres son Berta Vargas, Guillermina Ramírez y Alberta Cova.

“Alberta Cova es la única sobreviviente de tres mujeres que me narraron sus historias de vida, yo decidí transformarlas en lo que puede ser o leerse como una novela testimonio”, detalló Yrady.

Sobre Historia del señor Cody, relacionada con el petróleo, indicó que tiene planteado escribir una tetralogía. “A mi me resultaba muy difícil narrar la historia de un ciclo petrolero en Venezuela en un libro, porque eso sería miles de páginas y yo no sé si el tiempo me iba a alcanzar, de tal manera que decidí escribir el primero que es este”, expresó Yrady.

“En este sentido, esta obra también es un tributo al ‘Ulises’, de James Joyce, ya que ‘El señor Cody’ es un chorro imparable de historias hiladas de manera tal que en ningún momento pierden unidad”, destacó el autor.

Sobre el Libro de Cruz Quinal, el autor calificó a su protagonista como un genio que “tenía secretos extraordinarios, secretos de la vida y secretos de la muerte. Pero, era un genio que esta Venezuela actual desconoce”.

Yrady detalló que Cruz Quinal llegó a fabricar con sus manos más de 20 tipos de instrumentos musicales. “Era un verdadero luthier, un músico completo y tenía esa capacidad de esperar que el árbol creciera, como el hombre, al menos 20 años. Así se refería Quinal a la planta de cedro, con la que fabricaba sus instrumentos. Ahora, imaginen ustedes lo que significa en un tiempo de vida tan corto (53 años) construir 10 mil instrumentos de cuerda con sus propias manos”, precisó.

El libro detalla a Cruz Quinal como un hombre del oriente del país que revolucionó las formas de hacer y diseñar instrumentos. “El país, el mundo, le deben la invención de más de veinte tipos de instrumentos”, entre ellos el bandolín morocho con sus dieciséis cuerdas y dos brazos. No obstante, Yrady acotó que eso es apenas una síntesis de lo que hay detrás del fabricante, músico, padre, hijo, hermano y, fundamentalmente, amigo.

Reconocimiento

Mariam Martínez resaltó la labor de Yrady como investigador y ser humano en la creación de expedientes etnográficos que celebran el patrimonio cultural del país.

“Su habilidad para escuchar e interpretar las historias de portadores y colectivos de tradición me ha permitido descubrir anécdotas y experiencias ocultas. A través de sus libros, no solo documenta estas narrativas, sino que también contribuye a la preservación de nuestra cultura ante la UNESCO, su trabajo va más allá de simples entrevistas, enriqueciendo así nuestra comprensión de la identidad cultural”, expuso Martínez.

El presidente del Instituto de Cultura del Municipio Acevedo, José Ángel Ramírez, sostuvo que las narraciones que Yrady comparte a través de sus obras presentan a individuos que son parte del patrimonio cultural en el país y los honra de ese modo mediante sus libros.

“Más allá de todos mis libros me parece relevante establecer un diálogo sobre la importancia del patrimonio vivo, porque realmente a mí como escritor me inspira esencialmente el patrimonio vivo”, afirmó Yrady.