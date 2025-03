Mirla Soto: Una pintora entre la Abstracción Lírica y la Neo Figuración

Tras la inauguración de la exposición “Recurrente. Mundos sutiles” en la Galería de Arte Nacional (GAN), la autora de esta muestra, Mirla Soto, ofreció una entrevista en la que rememora sus inicios, sus referentes y el camino que ha recorrido hasta llegar a esta exposición de coloridas obras, creadas en la abstracción lírica, técnica de que ha venido ejecutando por años.

Texto y Foto: Prensa-FMN

Inicios

Desde Mérida en los andes venezolanos, Mirla Soto se vio atraída por el arte, específicamente por el esculpido con arcilla, cuando su hermano, Luis Orlando Soto, la incluyó en las labores que realizaba en su taller, marcando así el primer capítulo de esta historia en las artes plásticas para Mirla Soto.

“Si ahondamos un poco en mi intimidad, mi hermano Luis Orlando, fue el que me motivo, además de que mi de mi papá es artista, y está vivo, mi hermano fue el que me llevó a este mundo del arte, empezamos trabajando con arcilla en Mérida, teníamos un taller y tal, luego me vine a Caracas a la Cristóbal Rojas, después estuve en el mundo de los museos muchos años, porque trabajé como curadora”, explicó Soto.

Aquella Vez Primera

Mirla Soto ha venido experimentando y depurando su sello personal a lo largo de su carrera como pintora, pues no inició como abstraccionista, ni dedicó su quehacer pictórico a esta corriente cuando estudiaba en la Escuela de Artes Visuales “Cristóbal Rojas” de Caracas, por el contrario, se dio la oportunidad de probar y hacer uso de diversas corrientes, como la figurativa o el hiperrealismo.

Asimismo, Soto trabajó con diversos elementos y materiales para la elaboración de sus pinturas, echó mano del papel y la tierra, tanto en los pigmentos que intervenía como en la realización de sus piezas.

“Al principio comencé a trabajar con mucha materia, les incorporaba a las obras materiales, por ejemplo, preparaba los pigmentos con tierra, hice mucho experimento con papeles pegados, y con el tiempo depuré, la primera exposición se llamó “Objetos Encontrados”, y tenía que ver con cosas que me encontraba, entonces de ahí, me empiezo a dar cuenta que entre esos objetos se repetía la llave, fui pensando, hilvanando y un día dije: Voy a investigar, ¿Qué pasa con esa llave? ¿Por qué se me está mostrando? Entonces, averigüé y tiene que ver con el abrir y cerrar ciclos , así que me quedé con ese solo objeto”, explicó.

Parteaguas: De lo figurativo a la abstracción lírica

De esta manera, Mirla Soto logra embarcar sus pinceles en el puerto de la abstracción, dando paso más tarde a la abstracción lírica, corriente que la caracteriza en la actualidad, específicamente en su más reciente exposición individual en la GAN, “Recurrente. Mundos sutiles”, un compendio de 17 pinturas en técnica mixta sobre tela.

“La búsqueda que tenemos todos los seres humanos, más allá de ser pintora, como persona uno tiene una búsqueda, y cuando estudias arte, copias, para ensayar, para estudiar, entonces esa figuración empieza a desfigurarse, empecé a hacer ejercicios con collage, y partiendo de esa misma mancha de color, comencé a desdibujar simplemente, y de allí inicia la abstracción. Mis dibujos son poco figurativos, pero son dibujos, puedes ver por ejemplo un rostro, bastante distorsionado, porque no me interesa la perfección del dibujo, por lo que decidí irme por esta corriente abstracta”, dijo Soto.

Legado y futuro

Finalmente, Mirla Soto se muestra con gran entusiasmo de seguir explorando, experimentando y aprendiendo, no solo en su devenir profesional sino en su recorrido como ser humano, así lo manifestó al ser interrogada sobre su legado y lo que le depara el futuro.

“Yo creo que el legado es seguir trabajando, invitar a la gente a que trabaje y a que investigue que es lo que yo hago, en nombre de Dios creo que me queda bastante camino por recorrer y además por aprender, creo que voy a ser siempre una eterna aprendiz, el legado será entonces que observen lo que estoy haciendo y que vean que pueden aprender de eso”, concluyó Mirla Soto.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Fundación Museos Nacionales invitan al público a visitar la Galería de Arte Nacional para disfrutar de esta recién estrenada exposición de la pintora Mirla Soto.